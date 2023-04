Het is een lange lap, want een citaat van Goddijn op laatste AVA. Maar beleggen is vooruit kijken.



Een paar jaar geleden hebben we geconstateerd dat we dit probleem fundamenteel anders moeten oplossen. Dat kan, omdat er een aantal dingen zijn gebeurd in de industrie. Er is een enorme toename van automatisch gegenereerde locatiesignalen die we krijgen van onze klanten, er is een grote groei geweest in de open source community en tegelijkertijd is er op het gebied van technologie vooruitgang geboekt met ‘computer vision’, ‘cloud computing’ en kunstmatige intelligentie. De combinatie van al die factoren stelt ons in staat om op een andere manier te kijken naar het bouwen van kaarten.

In ons nieuwe TomTom Maps Platform komt dat allemaal bij elkaar. Het combineert onze eigen gegevens met die nieuwe 'super-bronnen' zoals we ze noemen. Dat zijn universele bronnen die werken over de hele wereld, zoals we de data kunnen halen uit de sensoren die je steeds vaker ziet achter de voorruit van auto's. Daardoor kunnen we het kaarten maken automatiseren, kunnen we betere kaarten maken en kunnen we dat ook tegen lagere kosten doen. Dat is niet alles. Onze klanten en partners hebben hun eigen data die ze ook in die kaart neer willen zetten én onderdeel uit willen laten maken van die applicatie. Ons nieuwe platform is erop gericht om dat ook makkelijk te maken.

Om echt ook naar de toekomst stappen te kunnen blijven maken, is het belangrijk dat de industrie een standaard accepteert en naar één standaard gaat werken. Die is er op dit moment niet. Er is geen standaard voor het maken van kaarten of voor het verzamelen van data en voor het standaardiseren van data. Wij proberen daar verandering in te brengen. We hebben samen met drie grote westkust techbedrijven: Amazon, Meta en Microsoft, de ‘Overture Maps Foundation’ opgericht. Deze stichting gaat onder meer de standaard waarmee onze kaarten zijn gemaakt publiceren, zodat het voor anderen ook gemakkelijker is om data aan te bieden die wij dan weer kunnen integreren in commerciële producten. Die samenwerking is door de industrie met enthousiasme ontvangen. Er is hoop en verwachting dat dit een vlucht zal nemen en dat we ook de eisen die over een paar jaar aan onze kaart worden gesteld kunnen blijven vervullen, doordat het makkelijker wordt om nieuwe data en nieuwe gegevens aan die kaart toe te voegen.

De kaart op zich is belangrijk, maar het is natuurlijk ook belangrijk hoe je die kunt gebruiken. We hebben in afgelopen jaren dan ook veel geld geïnvesteerd om dat makkelijker te maken. We hebben nieuwe ‘software development kits’ ontwikkeld en ‘APIs’, dat zijn ‘application programmable interfaces’, die het ook voor ondernemingen met een kleine ontwikkelafdeling veel makkelijker maakt om die kaart te gebruiken en toe te passen in allerlei applicaties. Dat komt allemaal dit jaar naar de markt. Dus we kijken dan ook met veel verwachting en enthousiasme naar de nieuwe ontwikkelingen en de nieuwe mogelijkheden die die combinatie van een betere kaart en slimmere software kunnen bieden aan TomTom en onze klanten.