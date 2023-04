16 apr 2023



Sociale huurder uit Antwerpen bleek 16 eigendommen in Turkije te hebben: op twee jaar tijd 153 Vlaamse gezinnen met buitenlandse eigendom uit hun sociale woning gezet

De onderzoeken naar sociale woonfraude in Vlaanderen werpen hun vruchten af. Er komen steeds meer dossiers boven van mensen die tegelijk én een sociale woning én een buitenlands verblijf hebben. De helft van alle gerichte inspecties - 339 van de 724 - levert een fraudegeval op. Twee miljoen euro aan schadevergoedingen werd al teruggevorderd. “De tips en dossiers blijven binnenkomen, dat hadden we in het begin niet gedacht.”

Vlamingen die een sociale woning huren maar tegelijk ook eigendommen hebben in het buitenland, slapen tegenwoordig niet meer op beide oren. Sinds maart 2021 voert Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele (N-VA) gerichte onderzoeken naar wie elders nog vastgoed of gronden bezit. De technieken van de inspecteurs zijn intussen welbekend: kennissen en omwonenden kunnen tips insturen, sociale woonmaatschappijen controleren zelf actief het doen en laten van hun huurders. Bijvoorbeeld wanneer het verbruik van water, gas of stroom plots enkele maanden fors terugvalt: dan gaan alle alarmbellen af.



Onderzoeksteams reizen naar het buitenland om daar ter plekke de bewijzen te verzamelen over vermoedelijke buitenlandse eigendommen. Als die vermoedens blijken te kloppen, dan verliest de betrokken sociale huurder het recht om nog in de woning in Vlaanderen te verblijven.

Op twee jaar tijd werden er zo 724 onderzoeken bij verdachte sociale huurders opgestart. 339 daarvan, omgerekend dus 47 procent van alle gevallen, hebben vandaag een ‘positief’ resultaat opgeleverd. Schuldig dus. Dat aantal zal in de toekomst verder oplopen, want er zijn ook nog dossiers lopende. Van de 339 huurders die tegen de lamp liepen, is de helft van dossiers effectief afgesloten. Bij die groep werd in totaal 2 miljoen euro aan schadevergoedingen teruggevorderd. Van de andere helft is de uitkomst nog onzeker, maar het staat vast dat ook die ‘positieve’ dossiers binnenkort extra geldsommen zullen opleveren.

Spaanse villa



Maar het blijft niet bij centen. Inmiddels werden 153 Vlaamse gezinnen effectief ook uit hun sociale woonst gezet. Die woning kwam vervolgens vrij voor een ander Vlaams gezin dat op de lange wachtlijst staat. Elk van die 153 sociale fraudeurs moest ook een gemiddelde schadevergoeding van 15.000 euro ophoesten - al zijn er grote onderlinge verschillen. De vrederechter, die de geldboetes uitspreekt, behandelt elk geval apart. Daarbij wordt er rekening gehouden met de waarde van de aangetroffen eigendommen in het buitenland: een klein appartement in Congo is niet hetzelfde als een Spaanse villa. Tot slot komen de schadevergoedingen ook niet in één keer op de bankrekening van de sociale woonmaatschappij terecht. Meestal gebeurt dat in schijfjes via een afbetalingsplan van ongeveer vier jaar.

De landen waar buitenlandse eigendommen het vaakst worden aangetroffen zijn Marokko, Turkije en Italië. In totaal gaat het over 22 verschillende landen, waaronder ook Syrië, de Filipijnen en Oekraïne. Het meest flagrante voorbeeld is een sociale huurder uit Antwerpen die in Turkije 16 vastgoedeigendommen en 4 appartementen in bezit bleek te hebben. Een andere gekende sociale huurder was tegelijk eigenaar van een volledige appartementsblok dat uit acht wooneenheden bestond.

Wegens succes verlengd



Het kostenplaatje van al die onderzoeken liep de voorbije twee jaar ook al aardig op: één miljoen euro in totaal. De Vlaamse overheid sponsort die inspecties en gerechtelijke procedures, terwijl de opbrengsten van de schadevergoedingen naar de sociale woonmaatschappijen gaan. Die kunnen er dan renovaties en nieuwbouw mee betalen.



Als we kijken naar de cijfers per provincie, dan hinkt Vlaams-Brabant wat achterop: zij leverden het minst aantal onderzoeken en fraudegevallen op. Dat zou deels te verklaren zijn doordat de centrumstad Leuven momenteel niet meewerkt aan het initiatief van de Vlaamse overheid - al kan daar in de toekomst nog verandering in komen.



Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele (N-VA) had bij de start in maart 2021 niet gedacht dat ook in het tweede jaar de toestroom aan nieuwe dossiers zou blijven: “Na één jaar zaten we aan 189 fraudegevallen, na twee jaar aan 339. Dat is net geen verdubbeling, maar zeker ook geen afvlakking. De tips blijven binnenkomen. Wegens het succes zullen we de maatregel verlengen, en de onderzoeken verder zetten. Spijtig genoeg, zou ik bijna zeggen.”

Bron:"HLN"