Amerikaanse rente stijgt, S&P futures sluiten hoger na banenrapport

Vandaag



De rente op Amerikaanse Treasuries steeg en Amerikaanse indexfutures sloten bescheiden hoger nadat de werkgelegenheidscijfers over maart aangaven dat de arbeidsmarkt krap blijft, maar grotendeels in lijn was met de marktverwachtingen.



De niet-beroepsbevolking steeg vorige maand met 236.000 banen, aldus het Labor Department, in vergelijking met de 239.000 die economen volgens een enquête van Reuters hadden verwacht.



De gegevens voor februari werden hoger herzien: er kwamen 326.000 banen bij in plaats van 311.000 zoals eerder gemeld. De werkloosheid daalde van 3,6% in de voorgaande maand naar 3,5%.



Futures op Amerikaanse aandelenindexen wisten hun verliezen weg te werken en stegen na het rapport, terwijl de dollar sterker werd en de rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg omdat de verwachting dat de Federal Reserve de rente tijdens haar vergadering in mei zal verhogen, toenam.



"Uiteraard is het hoofdcijfer in wezen precies de raming. Er is echt niets dat niet overeenkomt met de consensus," zei Alex Coffey, senior trading strateeg bij TD Ameritrade in Chicago.



"We hebben een soort situatie waarin dit het spel niet verandert, maar waarin we door kunnen gaan naar het volgende gegevenspunt en dat gebrek aan verrassing wordt gezien als optimisme."



De Amerikaanse beurs is tot maandag gesloten vanwege de Goede Vrijdag-vakantie. De Europese markten zijn zowel vrijdag als maandag gesloten.



MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld daalde 0,01%. E-mini futures voor de S&P 500 sloten 0,23% hoger na de gegevens.



In Azië steeg het Japanse Nikkei-aandeel vrijdag, waarmee de wekelijkse daling werd afgezwakt, nadat een zwakkere yen en een hoger slot van Wall Street vannacht het sentiment verhoogden in de aanloop naar het banenrapport.



Het banenrapport verhoogde echter de verwachtingen dat de Fed de rente tijdens haar volgende vergadering zal verhogen, waarbij de markt een kans van 69% inschat op een renteverhoging met 25 basispunten, tegen 49,2% op donderdag, volgens de FedWatch Tool van CME.



"Terwijl het nominale aantal werknemers nog steeds hoog is, wordt het aantal uren verminderd: de index van de totale wekelijkse uren daalt twee maanden op rij", aldus Brian Jacobsen, senior beleggingsstrateeg bij Allspring Global Investments in Menomonee Falls, Wisconsin.



"De werkgelegenheidssituatie is van roodgloeiend naar slechts smeulend gegaan."



Benchmark 10-jaars obligaties stegen met 8,9 basispunten tot 3,379%, van 3,29% laat op donderdag.



Het rendement op tweejaars Amerikaanse schatkistpapier, dat doorgaans gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, steeg met 15,3 basispunten tot 3,974%.



De dollarindex steeg met 0,167%, terwijl de euro 0,13% daalde tot $1,0906.