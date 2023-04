China neemt een afwachtende houding aan ten aanzien van grote vliegtuigorders

07/04/2023



China en Frankrijk zullen de behoefte aan vrachtvliegtuigen en langeafstandsvliegtuigen "te zijner tijd" bestuderen, aldus een gezamenlijke verklaring op vrijdag, na een staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron.

De opmerkingen duiden op een meer gematigde houding ten aanzien van het vooruitzicht van aanzienlijke bestellingen van grote Airbus-vliegtuigen in vergelijking met het best verkopende A320neo-model voor middellangeafstandsvluchten van de vliegtuigbouwer, waarvoor de productiecapaciteit in China wordt verdubbeld.



"De twee landen zullen te zijner tijd de behoeften van Chinese luchtvaartmaatschappijen op het gebied van vrachtvervoer en langeafstandsvluchten bestuderen, afhankelijk van het herstel en de ontwikkeling van de Chinese luchtvaartmarkt en -vloot", aldus de verklaring waarmee Macron zijn bezoek aan Peking afrondde.



Hij verwelkomde ook een overeenkomst voor de goedkeuring van de levering van 150 A320neo en 10 A350-vliegtuigen die Airbus al aan China had verkocht. Tijdens het bezoek werden geen nieuwe vliegtuigorders aangekondigd.



Airbus brengt een vrachtversie van zijn A350-jet op de markt en wil graag meer passagiersvliegtuigen met een brede romp aan China verkopen. In 2021 werd daar een A350-afwerkingscentrum geopend.



Terwijl het binnenlandse verkeer na de verlengde COVID-19 lockdowns weer is opgelopen tot het niveau van voor de pandemie, bedraagt het internationale verkeer ongeveer 30% van het niveau van 2019.



Van rivaal Boeing werd verwacht dat het een grote order voor zijn 787 met brede romp in de wacht zou slepen voordat de betrekkingen tussen China en de VS verslechterden en de vliegtuigbouwer gedeeltelijk uit China werd geweerd.



Omdat de internationale vraag nog steeds achterblijft bij de opleving van het binnenlandse vliegverkeer, hebben analisten gezegd dat luchtvaartmaatschappijen de tijd hebben om te wachten op een eventuele detente en te zorgen voor maximale concurrentie voordat ze grote keuzes maken voor hun langeafstandsvloot.



In de verklaring staat ook dat de Europese en Chinese toezichthouders de certificering van de helikopter Airbus H175, het zakenvliegtuig Dassault Aviation 8X en de Harbin Y12F turboprop zullen versnellen.



De H175 is gezamenlijk ontwikkeld door Airbus Helicopters en het Chinese lucht- en ruimtevaartconglomeraat AVIC en wordt vaak gebruikt voor ambulance- of politiediensten. De Chinese versie is in het land gecertificeerd, maar de in Frankrijk geproduceerde versie moet nog de Chinese veiligheidsgoedkeuring krijgen die nodig is voor export naar China.



Airbus Helicopters, 's werelds grootste fabrikant van civiele helikopters, kondigde afzonderlijk een belangrijke overeenkomst aan voor zijn nieuwe multi-missie H160 met de verkoop van 50 eenheden aan de Chinese verhuurder GDAT.



De overeenkomst werd ondertekend tijdens het bezoek van Macron en is de grootste sinds de lancering in 2015 van de helikopter, die is ontworpen voor missies zoals olie en gas of het onderhoud van windmolenparken.