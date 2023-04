Bij Macrotrends schrijven we al sinds jaar en dag over het einde van de petrodollar en hebben we de helft van ons vermogen belegd in ‘outside money’.



Outside money wordt de nieuwe standaard.



De BRICS-landen werken aan een nieuwe reservemunt en deze zou tegen de zomer reeds gelanceerd worden.



Deze valuta is de nagel aan de doodskist van de huidige valuta’s zoals de dollar maar ook de euro.



Zelfs de mainstream media schrijft er nu over!



“Als de dollar zijn unieke status verliest, wacht de VS een afrekening zoals nooit voorheen. De dollar is onze supermacht.” - Fareed Zakaria, nieuwsanker voor CNN.



“Het einde van de dollar als de wereldreservemunt zal onze economie ruïneren” - Tucker Carlson, host van Fox News’ populairste tv-show.



“Onze valuta is aan het crashen en zal binnenkort niet langer de standaard van de wereld zijn. Het zal onze grootste nederlaag van de voorbije 200 jaar zijn. Er is geen enkele nederlaag groter dan deze.” - ex-president Donald Trump.



In de VS zeggen ze dan “the writing is on the wall”.



Wanneer een voormalig president en populaire mediakanalen openlijk de val van de dollar beschrijven dan weet je dat het einde nabij is.



Het is over en uit met de dollar en deze boodschap bereikt nu langzaamaan ook de grote massa.



En eens de massa ten volle de implicaties beseft, zal er paniek uitbreken.



De slimmeriken hebben al lang geleden hun voorzorgen genomen, maar zelfs vandaag is er nog steeds tijd om je dollar en euro’s in te wisselen voor ‘outside money’.



Hoe dat precies werkt, lees je in de voorbije nummers van Macrotrends.



Maarten Verheyen