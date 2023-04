Beste Forumleden, beste beleggers,



Ik vraag uw aandacht voor wat advies/gedachten/kritiek/kritische vragen.

Mijn (30M) situatie is: ik heb 175K beschikbaar om te investeren.



Mijn vragen zijn: Wat ga ik daar mee doen? En waarom? Wat zou jij er mee doen (in mijn situatie)?



Financiën: Nu 75K op een vrije-spaarrekening bij BIG-Bank (rente %1.75). Per Mei komt er 100K vrij uit deposito's. Vorig jaar vastgezet, om een jaar tijd te nemen om rustig mijn opties (qua investeren) te onderzoeken. Ik heb een netto salaris van 2000 (werk part-time, 3 dagen) en houd hiervan 500 over, na wonen/leven. Ik woon samen en wij huren. Lost hiervan heb ik nog 10K, als buffertje/leefgeld, bij RABO.



Al gedaan qua investeren: (Ik wist vorig jaar nog 0 van investeren, nu iets meer, maar nog steeds weinig.) Heb wat lopen spelen met +/- 30K geld op DeGiro (Van ECK ETF's / losse aandelen bigtech)... eerst een paar K verloren, en in het nieuwe jaar de rally omhoog meegelopen. Al met al quitte nu, maar eind Febr. besloten om alles te verkopen en opzij te zetten op spaarrekening. Dit i.v.m. Inflatie die maar niet wil(de) zakken, en om een beter plan te maken. Te reviewen.



Belangrijk voor mij: weinig werken, veel vrije tijd om te studeren, lezen en wandelen, sporten etc. En flexibiliteit om soms (b.v.) een half jaar niet te werken / reizen. Ik vind in het nu vrij zijn om te doen wat ik wil belangrijker dan later (b.v. eerder met pensioen). Qua financiën wil ik graag verstandige keuzes maken die dit faciliteren, maar met een hoge risico-bereidheid. Als ik 100K zou missen door pech dan kan ik daar mee leven. Ergens heb ik eerlijk gezegd wel de behoefte om er 'wijs' mee te 'gokken'. Mogelijk herken je dat spanningsveld wel? Verstandig V.S.. 'ach ben nog jong, we wagen het er op!' Voor mij zijn mijn keuzes nu open... Ik overweeg de volgende opties.



Mijn gedachten zijn, ik voorzie keuze tussen...



Optie 1 - Lange termijn denken, met meer zekerheid - dat ik er b.v. voor kan kiezen om 90% in een wereld index tracker te stoppen. Via iShares op DeGiro b.v. of via RABO in NT-world.



Optie 2 - Zelfde verhaal. Maar DCA en elke maand b.v. 10.000 voor 15 maanden?



Optie 3 - Actief traden. Higher Risk / Higher reward investeringen overwegen (groter deel crypto/coins?) - Opties?



Optie 4 - Flexibele spaarrekening aanhouden, tot de markt crash door een onvoorziene gebeurtenis, en dan all-in. (Er nu elke maand op achteruit gaan, i.v.m. inflatie en geen rendement, om een kans af te wachten. Voordeel is lagere belasting)



Hulpvraag/discussie: Wie wil (1) op mijn denkproces schieten (met kritiek, feedback of vragen)? En eventueel antwoord geven op; (2) wat zou jij doen als je mij was in deze situatie? (3) en als je jezelf was in mijn situatie?



Vooral ben ik ook benieuwd naar mensen die reacties hebben die wat meer inhoud/ideeën geven aan optie 3 hierboven. Wat is nu een doordachte manier, om meer financieel risico te nemen?



Vriendelijke groet,