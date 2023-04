Dealsuite, een platform voor bedrijfsovernames, krijgt een investering van “circa 3,5 miljoen euro” van investeringsmaatschappij Value8. Dat bevestigt CEO en mede-oprichter Floyd Plettenberg van Dealsuite tegenover Business Insider. Value8 krijgt door de investering 31 procent van de aandelen van Dealsuite in handen.



Het in Amsterdam gevestigde Dealsuite levert een online platform dat bemiddelt bij de aan- en verkoop van MKB-bedrijven in Europa. Ruim 1.400 bedrijven zijn actief op het platform. Plettenberg stelt klanten in 45 landen te hebben, waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Dealsuite bedient al zijn klanten vanuit Amsterdam met een 25 mensen tellend team.



Dealsuite wil het groeikapitaal gebruiken om verder uit te breiden op het internationale toneel, met name in Italië, Polen en Denemarken. Plettenberg wil een deel van het groeikapitaal dan ook inzetten om teams op te zetten die deze markten kunnen bedienen. Hiervoor is hij van plan “enkele nieuwe medewerkers” aan te nemen. Ook is Plettenberg voornemens extra te investeren in de software en het aanbod van diensten verder uit te breiden.



Het beursgenoteerde Value8 was al langer klant bij Dealsuite, stelt Plettenberg. “Ze investeren met een langetermijnfocus. Zo hoeven niet al na vier tot acht jaar van hun investering af, zoals bij venture capitalists vaak het geval is. Als het een goede investering blijkt, hebben ze geen reden eruit te stappen.”



Of Value8 zijn investering nog eens wil uitbreiden naar meer dan 50 procent van de aandelen om er een overname van te maken, kan de CEO van Dealsuite niet zeggen. "Dat is op dit moment onbekend." De CEO wil daarnaast niet zeggen op welk bedrag Value8 het bedrijf exact waardeert.



Fors minderheidsbelang voor Value8

Dealsuite boekte afgelopen jaar naar eigen zeggen 2 miljoen euro omzet, een groei van ruim 50 procent ten opzichte van 2021. Wel was het bedrijf verlieslatend, bevestigt Plettenberg.



Dealsuite sloot het jaar 2020 af met een negatief eigen vermogen, blijkt uit het meest recente aan de Kamer van Koophandel (KvK) gedeponeerde jaarverslag. Het bedrijf stond indertijd ruim 4 ton in de min.



Value8 krijgt met de deal meteen een vrij stevig minderheidsbelang in Dealsuite. Toch is de overeenkomst niet uit nood geboren, geeft Plettenberg aan. Dealsuite kan volgens hem best winst maken, maar kiest er bewust voor om te investeren in de groei van het bedrijf. "Je maakt dan schulden, vandaar dat negatieve eigen vermogen."



In de belangrijkste markten zou Dealsuite zelfs al winstgevend zijn, aldus de CEO. Plettenberg stelt iedere week zeker "twee mailtjes" te krijgen van geïnteresseerde investeerders, maar bewust voor Value8 te hebben gekozen vanwege hun "stevige cashpositie" en de langetermijnstrategie.



Dan wordt Dealsuite gewaardeerd op ca.10 miljoen met een omzet van 2 miljoen en per jaar 50% omzetstijging. In ieder geval een mooie stijging van de koers vandaag!