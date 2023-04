02 apr 2023

BRICS overklassen G7 met bruto binnenlands product



Zondag 2 april 2023



Voor het eerst in de geschiedenis hebben de BRICS-landen een groter BBP gerealiseerd dan de ontwikkelde economieën van de G7.



Waarom is dit belangrijk?



Brazilië, Rusland, India en China vormden de originele BRIC-landen. Dat zijn landen met snelgroeiende economieën waarvan gedacht werd dat ze in de toekomst belangrijke spelers op het economisch toneel zouden vormen. Die toekomst is nu, blijkt het, want het BBP van de opkomende economieën steekt die van de traditionele grote economieën voorbij.



In het nieuws: De (uitgebreide) BRIC-landen genereren een groter bbp dan de (uitgebreide) G7.



Zuid-Afrika werd in 2010 ook lid, en is dus de verantwoordelijke voor de ‘S’ aan het acroniem. Bangladesh, Egypte, Uruguay en de Verenigde Arabische Emiraten sloten zich ook aan bij de BRICS New Development Bank.



Ook de G7 is niet langer een groepje van zeven invloedrijke economieën. Naast Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Canada, de VS en het VK maakt de Europese Unie ook deel uit van de G7, maar is geen erkend lid omdat het geen soevereine staat is.



De BRICS nemen nu 31,5 procent van het globale bbp voor hun rekening. Ter perspectief: die landen zijn een thuis voor zo’n 40,5 procent van de wereldbevolking.



Een belangrijke kanttekening hierbij is dat China op zichzelf al ruim 18,5 procent van het wereldwijde bbp verzorgt, schattingen voor 2023 wijzen op 19 procent.



De bijdrage van de G7 aan het wereldwijde bbp is 30 procent. De populatie van deze landen is goed voor zo’n 10 procent van de wereldbevolking. Dit is zonder de EU-landen die geen vaste plaats binnen de G7 hebben.



Heterogeen



BRIC werd in 2001 voor het eerst in het leven geroepen door de bank Goldman Sachs als landengroep. Sinds 2009 treden ze ook op als formele groep. Het doel is om vrede, veiligheid, ontwikkeling en samenwerking te bevorderen.



Voor ontwikkelende landen met een lage credit rating is het vaak moeilijk om betaalbaar te lenen. Hierin kunnen de BRICS met de New Development Bank inspringen om te helpen.



Om de multilaterale handel te stimuleren, werd ook een munt voorgesteld die de dollar buiten spel zet. China en Brazilië besloten recent ook al om onderling gewoon in Braziliaanse Real en Chinese Yuan te handelen.



Het is opvallend dat deze groep bestaat uit zeer verschillende landen, zowel geografisch, economisch en cultureel. Maar tegen veel voorspellingen in, blijft BRICS als geheel bestaan.



De gewichten op de internationale handelsmarkt verschuiven dus. Met een toenemende impact van de BRICS-landen. Een bewijs dat samenwerking, ondanks verschillen, loont.