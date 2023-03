Nu steeds meer Technology leiders zoals Elon Musk en Steve Wozniak roepen om een "tijdelijk" pause-stop op de verdere ontwikkeling(en) omtrent AI , kunnen we wel aannemen dat dit Niet gaat gebeuren, bedoel als een doos van pandora eenmaal geopend is deze niet meer dicht gaat , dicht te krijgen is.

Vind wel dat de grootste van deze wereld die eraan meegewerkt hebben (AI) te ontwikkelen nu ook weer het hardst roepen te stoppen, was het niet Elon M die aan de wieg van Chat gpt stond of om nog verder te gaan, is het niet Elon Musk die eigenaar is van " Neuralink" een bedrijf die op het punt staat een Chip bij mensen in de hersenen te implanteren , nadat dit bij Apen is gelukt, zoekt hij nu Trial partners om dit bij mensen te doen, in eertse instantie is deze aanvraag bij de FDA afgewezen ( maar men weet inmiddels als E M iets wil dan maakt zijn $$$$$ deuren open/dicht ,voorbeelden zat)

hint, Interestingly enough, Francisco Ponce, director of Barrow’s Center for Neuromodulation and Neurosurgery Residency Program, noted that Barrow is well-positioned to conduct implant research due to its extensive experience in the field.



wat staat ons te wachten...