29 mar 2023 08:29



Investeren in een studentenkot: goed idee? “Als de kamer bemeubeld is, betaal je slechts belasting op een deel van de huur"





Studenten zijn dit jaar massaal én vroeger dan ooit op zoek naar een kot voor het volgende academiejaar. In vrijwel alle studentensteden is er een tekort aan kamers. Volgens Paul D’Hoore is het dan ook financieel interessant om in een kot te investeren. Maar hoeveel kost dat? Met welke belastingen moet je rekening houden? Schakel je best een professionele uitbater in of niet? En hoeveel rendement kan je precies verwachten? Onze geldexpert rekent het uit.

Studentenvastgoed blijft een interessante investering. Vooral wie (studerende) kinderen heeft, slaat een dubbelslag: je betaalt geen huur voor een kot én ook na de studieperiode kan je huur ontvangen.

Wie geen zin heeft om verhuurder te worden, kan het aangekochte kot natuurlijk weer verkopen. Maar als je zoon of dochter na vier jaar vlotjes de studieboeken aan de kant mag schuiven, kan je beter toch nog even wachten met de verkoop van het kot. Want als je het binnen de vijf jaar met winst van de hand zou doen, ben je een meerwaardebelasting verschuldigd van 16,5 procent (plus gemeentebelasting). Ná vijf jaar is er geen meerwaardebelasting verschuldigd.



Ook mensen zonder studerende kinderen kunnen natuurlijk investeren in een studentenkamer. De aankoopprijs ligt normaal ergens tussen de 100.000 en 150.000 euro. Daar komen nog kosten bovenop. Als je een bestaande kamer aankoopt, moet je 12 procent registratierechten betalen. De officiële naam voor registratierechten is tegenwoordig ‘verkooprechten’. Ben je meer geïnteresseerd in een nieuwbouwkot, dan betaal je 21 procent btw.

Professionele uitbater



Een verkoper van nieuwbouwkoten biedt soms de mogelijkheid om het beheer over te laten aan een professionele uitbater. Vaak gaat het dan om een beheercontract van 10 of 15 jaar.

De uitbater staat in voor alle rompslomp: alle papierwerk, onderhoud en eventuele herstellingen. Hij zorgt voor de verhuur. Je loopt in dat geval géén risico op leegstand. Als jouw kot een jaar niet verhuurd wordt, ontvang jij van de uitbater toch de afgesproken huur.



Uiteraard werkt zo’n professionele uitbater niet gratis. Elke maand gaat er een stukje van de ontvangen huur naar de uitbater. Ook als je een bestaand kot aankoopt, hoef je niet zelf voor alle rompslomp in te staan. Je kan het beheer overlaten aan een verhuurkantoor.



Doe je alles zelf, dan mag je van een studentenkot een bruto huurrendement verwachten van 4,5 à 4,7 procent. Via een beheerder kom je aan 2,3 à 3,5 procent.

350 tot 675 euro per maand



De huurprijs voor een studentenkot ligt ergens binnen de brede marge van 350 tot 675 euro per maand. Vroeger moest je rekening houden met tien maanden huur per jaar en twee maanden leegstand (tijdens de vakantie). Vandaag wordt 85 procent van de studentenkoten verhuurd voor twaalf maanden. Studenten (en vooral hun ouders) krijgen vaak niet meer de mogelijkheid om te huren voor tien maanden en worden gepaaid met een aantal voordelen. Zo hoeven ze niet te verhuizen tussen twee academiejaren in en blijft de kamer beschikbaar voor het geval de student tweede zit heeft.



De verhuur van een studentenkot wordt op dezelfde manier belast als de verhuur van een woning voor privégebruik. De verhuurder wordt niet belast op de huurinkomsten maar op het geïndexeerd kadastraal inkomen van de studentenkamer, verhoogd met 40 procent. Dat bedrag wordt samengevoegd met de andere belastbare inkomsten en is dus onderworpen aan de oplopende schijven van de personenbelasting. In het slechtste geval betaal je daarop 50 procent belastingen (plus gemeentebelasting).



Als je een gemeubelde studentenkamer verhuurt, ben je wél belasting verschuldigd op een deel van de huur. De fiscus redeneert dan dat 40 procent van de huur bestaat uit roerende inkomsten (de meubels). Daarvan mag je de helft beschouwen als kosten (50 procent forfaitaire kosten). Op het resterende saldo is 30 procent belasting verschuldigd.

Locatie troef



Bij de aankoop van een studentenkot gelden dezelfde vuistregels als bij andere categorieën vastgoed: locatie, locatie, locatie! In Brussel, Leuven, Gent en Antwerpen is de vraag naar studentenkoten het grootst. Je zal er iets meer betalen voor de aankoop, maar je kan er dan ook iets meer huur vragen. Opteren voor een goedkopere stad betekent meteen ook lagere huurinkomsten en een hoger risico op leegstand.



Heb je een goede stad uitgekozen, dan ga je best op zoek binnen het stadscentrum. Jouw investering moet zich zeker op wandel- of fietsafstand van een universiteit of hogeschool bevinden. Ook de nabijheid van openbaar vervoer is een belangrijke troef.



Studenten stellen almaar hogere eisen aan hun kot. Ze verwachten een internetverbinding, digitale tv en doorgaans ook een eigen toilet en badkamer. Met extraatjes zoals een fietsenstalling, parking en opbergruimte vergroot je de kans om studenten aan te trekken die een mooie huur willen betalen.



Je kan best ook informatie inwinnen over de toekomstplannen voor jouw locatie. Een universiteit of hogeschool kan beslissen om een bepaalde opleiding te verplaatsen of te schrappen. En een stadsbestuur kan kiezen om een campus of faculteit te verhuizen. Daar sta je dan … Mét een studentenkot, maar zónder studenten.

Bron:"HLN"