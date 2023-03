Speculanten zijn op zoek naar de 'volgende' zwakke bank om omver te kegelen, na SVB en Credit Suisse hebben ze nu hun oog laten vallen op Deutsche Bank, en zelfs de grootste banken zoals Bank of America zijn niet echt ver weg.Papieren die minder waard blijken te zijn dan werd gedacht ondermijnen het eigen vermogen van alle banken, en de ongerealiseerde verliezen bij banken en verzekeraars op hun 'held to maturity' HTM vastrentende papieren (gestegen rente -> lagere obligatiekoersen) spelen dit keer dezelfde rol als de giftige Amerikaanse Mortgage Backed Securities in 2007-2008. Regels staan toe dat wie belooft papieren vast te houden totdat ze afgelost worden, geen verliezen hoeft te boeken. Maar dat is een fictieve werkelijkheid die nu doorgeprikt wordt.Alleen al in de VS: "US banks sitting on unrealized losses of $620 billion" edition.cnn.com/2023/03/12/investing/... Het is ironisch dat juist die 'superveilige' (staats)obligaties nu zo giftig blijken. Dat komt omdat ze een zeer lage (of zelfs negatieve) coupon hebben. Dat klopt gewoon niet.Voor normale mensen was het onbegrijpelijk dat er kopers waren voor die 0%-rente obligaties , maar de regelneven van DNB verplichtten o.a. pensioenfondsen en verzekeraars om in dit soort "veilige" rommel te investeren. Pensioen-activisten ageren al tijden tegen het onzinnige beleid van DNB, maar DNB is net als de ECB en de FED aan niemand verantwoording verschuldigd.Het lijkt er op dat we in 2023 een herhaling van de bankencrisis van 2007-2008 krijgen, zij het dat de banken op zich nu beter gekapitaliseerd zijn dan toen. Maar regeltjes zoals over niet afboeken op HTM obligaties maken het moeilijk in te schatten of dit ook werkelijk zo is.Vooralsnog denk ik dus dat het zinvol is om de crisis van 2007-08 nog eens goed te bestuderen, het is niet onaannemelijk dat er grote overeenkomsten zijn.En de centrale banken, met hun negatieve rente, en nu de ongekend snelle renteverhogingen, ze hebben geen idee van de schade die ze aanrichten.