Exxon CEO heeft duidelijke boodschap voor Europa: stop met de olie- en gasindustrie af te straffen, of draag de gevolgenDarren Woods, de CEO van oliereus Exxon Mobil Corp., heeft tijdens de conferentie CERAWeek by S&P Global forse kritiek geuit op het Europese energiebeleid.Europa bevindt zich tussen twee vuren. Langs de ene kant wil het continent afstappen van fossiele brandstoffen. Langs de andere kampt Europa sinds de invasie van Oekraïne met een energiecrisis, omdat de aardgas- en oliestroom uit Rusland is opgedroogd.In het nieuws: Door de olie- en gasindustrie af te straffen, kan de Europese Unie in de problemen komen, zei Woods dinsdag.Door maatregelen die oliereuzen raken zoals belastingen op overwinsten, denkt Exxon erover om investeringen in Europa af te bouwen, zei de Exxon-topman. In de VS is dat een ander verhaal: daar investeert het bedrijf fors.Exxon kan namelijk, ironisch genoeg, rekenen op subsidies van het klimaatpakket van Joe Bidens regering, de Inflation Reduction Act (IRA). Het oliebedrijf heeft in de VS een project gelanceerd om bedrijven te helpen om hun uitstoot te verminderen. “De IRA is zeer belangrijk voor onze strategie”, aldus Woods.In Europa is het een ander verhaal. Exxon klaagde de EU in december zelfs aan, omdat het Amerikaanse bedrijf vindt dat de belasting op overwinsten een negatief effect zal hebben op het sentiment van investeerders. “Of we hier investeren hangt vooral af van hoe aantrekkelijk en mondiaal concurrerend Europa zal zijn”, liet een woordvoerder van Exxon toen al weten.Welke energietransitie?Volgens berichtgeving van het persbureau Bloomberg, dat aanwezig was op de conferentie, lijkt het sentiment van oliebedrijven gekeerd. Hernieuwbaarheid moet plaats ruimen voor betaalbaarheid sinds de wereld de effecten van de oorlog in Oekraïne begint te voelen.Behalve Exxon zijn ook concurrenten als BP en Shell opnieuw fors aan het investeren in de productie van olie en gas. Investeerders zijn alvast blij: de aandelenkoers van Exxon is sinds de invasie in Oekraïne begon, gestegen met meer dan 30 procent.“We zagen in 2018, vooral met veel nadruk op het klimaat, dat mensen zich terugtrokken van olie en gas”, zei Woods. Exxon besloot toen om dat niet te doen. “We werden toen zwaar bekritiseerd, maar we erkenden dat op een bepaald moment die voorraad nodig zou zijn.”