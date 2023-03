Beursblik: solide tweede jaarhelft voor TKHGecreëerd: 10:45(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft een solide tweede jaarhelft achter de rug en gaf ook nog eens een bemoedigende outlook voor 2023 af. Dit stelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam dinsdag.De EBITA van TKH in de tweede jaarhelft viel 6 procent hoger uit dan Roeg had verwacht. Vooral door de prestaties bij Vision. Daardoor eindigde TKH 2022 ook aan de bovenkant van de afgegeven outlook, zei hij.TKH zei dinsdag voor 2023 te rekenen op een verdere stijging van de omzet en de EBITA, "wat positiever is dan we hadden voorzien", aldus Roeg, die zijn koersdoel van 55 euro zal herzien. Het koopadvies werd door hem herhaald.Het aandeel TKH daalde dinsdag 0,2 procent naar 44,80 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999 De newsfeed is tenminste 15 minuten vertraagd en is een beperkte weergave van de totale webfeed die ABM Financial News levert.© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereo