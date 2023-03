Rheinmetall AG is een Duits bedrijf dat zich bezighoudt met defensie en een toeleverancier van de auto-industrie is. In 2020 leverde de defensiesector ongeveer 60% van de omzet. Een derde van de omzet kwam uit thuisland Duitsland. Het hoofdkantoor staat in Düsseldorf.



Geschiedenis

Volgend zijn hoogtepunten uit de geschiedenis van het bedrijf:



13 april 1889: Ingenieur Heinrich Ehrhardt richt het bedrijf Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft op. In datzelfde jaar wordt in Düsseldorf de eerste fabriek opgezet.

14 november 1894: Het bedrijf krijgt een notering op de effectenbeurs van Berlijn.

1901: Het bedrijf neemt een munitie- en wapenfabriek over in het Duitse Sömmerda.

1919: Ten gevolge van het Verdrag van Versailles na de Eerste Wereldoorlog is het bedrijf gedwongen zich te richten op niet-militaire activiteiten. Men gaat onder andere locomotieven en stoommachines bouwen. Vanaf 1921 worden weer militaire producten gemaakt.

1925: Het Duitse Rijk krijgt een meerderheidsbelang na een kapitaalsverhoging.

1936: Rheinmetall fuseert met Borsig tot Rheinmetall-Borsig AG. In 1938 verhuist de hoofdzetel van het bedrijf naar Berlijn.

1944-1945: De productievestigingen worden door geallieerde luchtaanvallen vernietigd. De productie wordt verplaatst naar Polen. Ook na de Tweede Wereldoorlog mag het bedrijf geen militaire toepassingen meer maken. Tijdens de oorlog maakte Rheinmetall bombuizen, ontstekers die nadat de bom was afgeworpen, niet meer gedemonteerd konden worden.

1956: De productie van militaire producten wordt hervat en het bedrijf gaat verder onder de naam Rheinmetall Berlin AG. Borsig AG werd verkocht aan Salzgitter AG. Vanaf 1958 diversifieert het bedrijf tot mechanische technologie en elektronica.

1979: De eerste Leopard 2-tank wordt aan het Duitse leger geleverd. De tank zelf is van Krauss-Maffei AG, maar het 120mm-gladloopskanon is een innovatie van Rheinmetall.

1986: De overname van carburateurproducent Pierburg GmbH introduceert het bedrijf in de automobielsector.

1996: Het bedrijf verandert weer van naam en heet nu Rheinmetall AG. In 1997 wordt Rheinmetall Electronics, de elektronicadivisie, gevormd.

In 2010 werd een fusie aangekondigd van de activiteiten voor militaire wielvoertuigen van Rheinmetall en MAN.[2] De bundeling moest de exportkansen vergroten. Duitsland is na de Verenigde Staten 's werelds grootste wapenexporteur.[2] Rheinmetall en MAN hebben de activiteiten in twee fasen samengevoegd. In de eerste stap werden de ontwikkeling en verkoop gebundeld en in een tweede fase de fabrieken van Rheinmetall in Kassel en die van MAN in Wenen.[2] De combinatie heeft een omzet van ruim 1 miljard euro.[2] Rheinmetall heeft een belang van 51% in de joint venture.[2]

2016: Rheinmetall Landsysteme GmbH en Rheinmetall MAN Military Vehicles fuseren en gaan verder als de Vehicle Systems divisie.

Bedrijfsonderdelen

Rheinmetall is onderverdeeld in een autotoeleveringstak en een defensietak. Beide bedrijfsonderdelen zijn gemeten naar omzet ongeveer even groot. Per jaareinde 2020 werkten er 23.268 mensen (2015: 20.676), waarvan 10.631 voor de auto- en 12.344 voor de defensietak.[1]



Automobiel:

Pierburg GmbH (luchttoevoer, emissie, koeling en smering)

Kolbenschmidt GmbH (zuigers)

KS Gleitlager GmbH (lagers)

KS Aluminium-Technologie GmbH (aluminium motorblokken)

MSI Motor Service International GmbH (motorenreparatie en onderdelendistributie)

Defensie:

Rheinmetall Landsysteme GmbH (pantserwagens en aanverwante)

Oerlikon Contraves AG (luchtafweergeschut)

Weapon Munition division (munitie)

Rheinmetall Defence Electronics GmbH (Allerhande elektronische systemen voor militaire toepassingen)

Public Security divisie (Veiligheidssystemen tegen aanslagen, natuurrampen e.d.)

Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (voertuigen, joint venture met MAN die 49% van de aandelen heeft)

De productie en export van defensiematerieel is aan strenge regels gebonden. De Duitse Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen (KWKG) is een van de belangrijkste wetten waaraan het bedrijf is gehouden.



Het bedrijf is sinds 1894 beursgenoteerd. Het had in 2020 geen grootaandeelhouders. Het aandeel maakt deel uit van de aandelenindex MDAX.[1]



In februari 2016 werd bekend dat bij de vestiging in Ede driekwart van het personeel, in fases, uiterlijk juli 2018 op straat komt te staan.[3] Bij de vestiging, werken nog 100 vaste medewerkers en 28 uitzendkrachten. De reorganisatie is noodzakelijk omdat de bouw van pantserwielvoertuig Boxer voor de Koninklijke Landmacht begin 2018 afloopt en er geen vervolgorders in zicht zijn.[3]



Producten

Bekende producten van Rheinmetall zijn onder meer:



Boxer MRAV: een pantserwielvoertuig.

Lynx, een pantserrupsvoertuig.

Fuchs, een 6x6 amfibisch pantservoertuig.

Rheinmetall L44: 120mm-gladloopskanon voor de Leopard 2-, de M1 Abrams- en de Type 90-tank.

MG3: een 7,62mm-machinegeweer dat wereldwijd gebruikt wordt.

KF51 Panther: een moderne gevechtstank

Schrijfmachines (na de Eerste Wereldoorlog).