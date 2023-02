Lagere opening AEX voorzien22/02/2023 | 08:06share with twittershare with LinkedInshare with facebookEuronext© EuronextRentevrees blijft sentiment beleggers bepalen.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet, na de afstraffing dinsdagavond op Wall Street.Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,7 procent lager op 757,66 punten.De zorgen blijven dat de Federal Reserve de rentes voor langere tijd hoger moet houden."De stieren die denken dat een recessie van tafel is en wachten op de volgende fase van de beursrally, zullen teleurgesteld worden", zo waarschuwden analisten van JP Morgan Chase. De impact van het krappe monetaire beleid van de Fed zal volgens de marktvorsers onverminderd voelbaar zijn.Het is volgens JPMorgan nog te vroeg voor beleggers om te geloven dat de grootste pijn voor de economie als gevolg van het monetaire beleid achter ons ligt en al volledig is geabsorbeerd. "De impact van renteverhogingen zijn doorgaans pas na een jaar of twee voelbaar in de economie."De markt blijft continu de verwachtingen voor de piekrente bijstellen, zo merkte JPMorgan op, naar inmiddels een piek van 6 procent. Dit is beduidend hoger dan de piekrente van 5 procent, die nog niet zo lang geleden werd verwacht."Hoewel de beurs al een indrukwekkend herstel heeft laten zien dit jaar, proberen de markt zich nog aan te passen aan de realiteit dat de Fed nog geen stap terug zal doen en nog steeds gefocust is op het beteugelen van de inflatie", aldus analisten van BMO. "Dit suggereert dat beleggers zich moeten voorbereiden op hogere rentes voor een langere periode."De notulen van de laatste vergadering van de Fed, die vanavond verschijnen, moeten meer inzicht geven in de plannen van de Amerikaanse bank. "Vooral in het licht van de recent verschenen inflatie- en banencijfers, die nu nog een mooi beeld schetsen van de economie", aldus BMO.De olieprijs is dinsdag gedaald. Bij een settlement van 76,16 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,2 procent goedkoper. Brent olie werd zelfs 1,2 procent goedkoper op 83,05 dollar per vat. Analisten verwachten dat nu China de economie weer heeft heropend, de vraag naar olie zal stijgen.Commerzbank wees er echter op dat Rusland veel meer olie exporteert, ondanks allerlei sancties. Volgens data zou Rusland afgelopen week ruim een kwart meer olie hebben geëxporteerd, vooral naar China, India en Turkije."De hogere Chinese vraag wordt dus voor een groot deel opgevangen door aanbod uit Rusland", aldus Commerzbank. En dat verklaart waarom de olieprijs in ieder geval vooralsnog weinig heeft geprofiteerd van de stijgende vraag uit China.In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen nog eens 0,5 procent lager.De euro/dollar noteerde op 1,0655. Bij het sluiten van Wall Street noteerde het muntpaar op 1,0646 en aan het einde van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0650 op de borden.BedrijfsnieuwsBE Semiconductor Industries heeft in het vierde kwartaal een lagere omzet behaald, maar de marge viel iets hoger uit dan voorzien. Besi denkt in het lopende eerste kwartaal een omzetdaling van 0 tot 10 procent te boeken, met een brutomarge van 61 tot 63 procent. "De neergang in de sector houdt aan", zei Besi. Aandeelhouders kunnen over het afgelopen jaar een dividend tegemoet zien van 2,85 euro per aandeel. Daarmee keert Besi 93 procent van de winst uitJDE Peet's heeft in 2022 hogere resultaten behaald, in lijn met de eerder afgegeven voorlopige cijfers. JDE wil een dividend in contanten uitkeren van 0,70 euro per aandeel. De uitbetaling vindt plaats in twee delen van elk 0,35 euro. JDE Peet's handhaafde de in januari afgegeven outlook voor het lopende jaar.ASR Nederland heeft in 2022 een licht hoger operationeel resultaat behaald en de verzekeraar zag de solvabiliteit fors verbeteren. ASR stelt een dividend voor van 2,70 euro per aandeel, geheel volgens verwachtingen van analisten.Avantium heeft met Origin Materials uit de VS een samenwerking gesloten om de massaproductie van FDCA en PEF voor gebruik in geavanceerde chemicaliën en kunststoffen te versnellen.Slotstanden Wall StreetNa maandag President's Day te hebben gevierd, sloot de Dow Jones index dinsdag 2,1 procent lager op 33.129,59 punten en de breder samengestelde S&P 500 index daalde 2,0 procent naar 3.997,34 punten. Techbeurs Nasdaq verloor zelfs 2,5 procent op 11.492,30 punten.© ABM Financial News; info@abmfn.nl ; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer