DEN HAAG - Bij vijfduizend Nederlandse bedrijven ploft deze week een brief van SER-voorzitter Kim Putters en minister Robbert Dijkgraaf (Cultuur) op de mat met de vraag of zij hun beleid op het gebied van diversiteit aan de top willen delen met de Sociaal-Economische Raad (SER). Die zal in een diversiteitsportaal, dat dinsdag officieel werd geopend, al deze plannen gaan verzamelen en monitoren.Putters en Verhagen posten de eerste van de vijfduizend brieven. ANP/HH„Dat portaal is belangrijk, want zo kunnen we zien waar we staan wat betreft genderdiversiteit en waar we naartoe willen. Door deze doelen concreet en meetbaar te maken, werken we aan gelijke kansen voor iedereen", licht Putters toe. Op het portaal kunnen de bedrijven niet alleen hun doelen en streefcijfers delen, maar ook tips uitwisselen en elkaar helpen om diverser te worden.De eerste brief was voor PostNL-topvrouw Herna Verhagen. Wat zijn haar 'ambitieuze doelstellingen' wat betreft diversiteit? „Wij streven voor 2025 naar 33% vrouwen in het senior management en minimaal 35% in het middle management", zegt Verhagen. Momenteel zit het postbedrijf al op 35% in het middensegment, en op 31% bij de top. Konden die doelen niet wat ambitieuzer?„Toen ik in 2012 bij PostNL begon, was het aandeel vrouwen in managementposities rond de 18, 19%. In de komende twee jaar willen we dus 2% meer vrouwen in het topmanagement. Dat is een ambitieus en haalbaar doel. Zo snel verandert de samenstelling van de top niet", stelt zij. „Wel werken we eraan om in alle lagen meer vrouwen te benoemen, en heeft PostNL een vrouwennetwerk met mentorprogramma. Zo kom je als jonge vrouw eerder in beeld bij het senior management. Dat zal er zeker toe leiden dat meer vrouwen de top bereiken."IngroeiquotumSinds 1 januari 2022 hebben bedrijven te maken met de Wet Ingroeiquotum en Streefcijfers. Dat de vijfduizend grootste bedrijven nu worden uitgenodigd hun ambities op diversiteitsbeleid te formuleren en te delen hoort daarbij. SER-voorzitter Putters hoopt dat zij dit zullen doen, maar het heeft geen gevolgen als zij dit nalaten. „Eind dit jaar zullen we bekendmaken welke bedrijven meedoen en welke niet. We hopen dat dat voor bedrijven een reden zal zijn om met dit onderwerp aan de slag te gaan." Bedrijven zullen de komende maanden rapporteren over boekjaar 2022, het eerste waarin de wet was aangenomen.Sinds ruim een jaar bestaat daarmee ook het ingroeiquotum voor de raden van commissarissen. Als er bij een van de ongeveer honderd beursgenoteerde bedrijven een nieuwe commissaris moet worden benoemd en de raad bestaat nog niet voor minstens een derde uit vrouwen, moet de nieuwe commissaris een vrouw zijn. Ook als de raad voor meer dan twee derde uit vrouwen bestaat, moet de nieuwe benoeming overigens voor meer diversiteit zorgen. Dat heeft inderdaad geleid tot meer vrouwelijke toezichthouders: bij meer dan de helft van de 89 benoemingen werd een vrouw aangesteld als commissaris.Excuustruus?Ook Verhagen zelf werd benoemd: de ceo van PostNL was al sinds 2019 toezichthouder bij ING en sinds vorig jaar ook bij Philips. Zien we niet vooral dezelfde namen op meer plekken in plaats van meer vrouwen op topposities? Dat vindt de PostNL-ceo niet. „Deze raden van commissarissen hebben allebei 30 tot 40% vrouwen, dus er zijn genoeg kansen voor vrouwen." Als vrouwen bang zijn als 'excuustruus' te worden aangesteld, wil Verhagen die angst wegnemen. „Ik was aanvankelijk tegen quota, maar ik besef nu dat het nodig is om verandering te bewerkstelligen. Het is gewoon nodig voor meer vrouwen aan de top. En zij moeten hun voorbeeldfunctie niet onderschatten. Dankzij een vrouw aan de top zien vrouwen in alle lagen van het bedrijf wat zij kunnen bereiken."