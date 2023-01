Hallo,



Ik vroeg me af of er hier nog wel cryptocurrencies worden gemined met de huidige energieprijzen?



Moest dit niet meer de moeite zijn vroeg ik mij dan af vanaf welke prijs per Kw/cent dit wel de moeite zou zijn. In mijn regio bijvoorbeeld staat dit op 80/85 cent per Kw.



Groeten,



Bob