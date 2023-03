Ease2pay kondigt voorgenomen overname aan van Involtum en

kapitaalverhoging voor groeiversnelling

29 november 2021

DIT PERSBERICHT BEVAT VOORKENNIS VOOR ONMIDDELLIJKE VRIJGAVE.

Ease2pay heeft een overeenkomst gesloten met de aandeelhouders van Involtum

voor de overname van Involtum

Overname van 100% van de aandelen van Involtum Holding B.V. tegen 10.714.792

nieuw uit te geven aandelen van Ease2pay

Combineren van de Ease2pay en Involtum activiteiten past binnen

de groeistrategie en vormt belangrijke stap richting elektrisch laden

Diverse aandeelhouders van Ease2pay en Involtum schrijven in op nieuw uit te

geven aandelen voor een bedrag van € 6.375.000 om de groei van het

gecombineerde bedrijf te versnellen



Rotterdam, 29 november, 2021 – Ease2pay N.V. ("Ease2pay" of de

"Vennootschap") (Euronext Amsterdam: EAS2P), een betaaldienstverlener die zich

richt op digitale betalingen voor consumenten en exploitanten in de mobiliteitssector,

maakt vandaag bekend dat het een overeenkomst is aangegaan met de aandeelhouders

van Involtum Holding B.V. ("Involtum") voor het verwerven van het gehele

aandelenkapitaal van Involtum. Involtum biedt een IoT schakel- en transactieplatform,

met een geïntegreerd facturerings- en betalingssysteem en richt zich specifiek op

elektriciteitsvoorzieningen en laadinfrastructuur en digitale betalingen voor self-service

diensten in havens, op truckparkings, op camperplaatsen, in jachthavens en

wasserettes. Involtum is gevestigd in Rotterdam en actief in heel Europa met eigen

labels waaronder Walstroom, NomadPower en AanUit.net. Het gecombineerde bedrijf is

goed gepositioneerd om te profiteren van een aanzienlijke groei in de markt voor mobiele

betalingen en om synergieën te ontsluiten door klanten en technologieplatformen te

combineren. De Involtum medewerkers worden naar verwachting volledig geïntegreerd

in de Ease2pay organisatie, waardoor ook een groter managementteam zal ontstaan.

Gijs van Lookeren Campagne, lid van de raad van bestuur van Ease2pay: "Ik ben

blij dat we nu de intentie om Involtum over te nemen aan kunnen kondigen.



Deze transactie zal Ease2pay tot het toonaangevende mobiele betaalplatform voor self-

service diensten voor vervoer maken, inspelend op de aanstaande energietransitie.

NomadPower, Involtum’s laadlabel voor trucks en koeltrailers, is marktleider in Europa

en is goed gepositioneerd om te profiteren van de transitie naar elektrische trailerkoeling

en e-trucks. Dankzij de verkregen financiële toezeggingen van het managementteam

van zowel Ease2pay als Involtum, alsmede van de langetermijnaandeelhouders van

Ease2pay, kunnen we onze ambitieuze groeistrategie voortzetten. De opbrengst van de

kapitaalverhoging stelt ons in staat om te investeren in de uitbreiding van onze

organisatie en om onze platformen te combineren. We werken nu toe naar de afronding

van deze transactie en aan de voorbereidingen voor de integratie van onze organisaties.

Intussen kijken we ook naar verdere financieringsmogelijkheden om de versnelde groei

te ondersteunen."