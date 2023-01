Verschillende vrachtwagen- en aandrijflijnfabrikanten hebben waterstofaangedreven elektrische voertuigen met brandstofcellen in de maak, van Cummins tot Paccar. Daimler Truck AG en Volvo Group AB bundelen middelen via een joint venture genaamd cellcentric om efficiënte brandstofcellen te ontwikkelen, terwijl beursgenoteerde startups zoals Nikola Corp. , leiderschapswisselingen.



Nikola Two FCEV Sleeper De Nikola Two Sleeper brandstofcel-elektrische auto (FCEV) zal naar verwachting 1500 kilometer afleggen tussen tankbeurten met waterstof en zou eind 2024 beschikbaar kunnen zijn. De compactere Nikola Tre FCEV, al verkrijgbaar als elektrische vrachtwagen, is gepland voor productie in 2023.



Afgezien van een elektrische bestelwagen met brandstofcellen, de HyVia H2-TECH, ontwikkeld via een joint venture met Renault in Europa, heeft Plug geen onmiddellijke plannen om bedrijfsvoertuigen te produceren. Het bedrijf heeft echter al ongeveer negen jaar succes met de verkoop van brandstofcelvorkheftrucks. In plaats daarvan richt het in 1997 opgerichte bedrijf zich op groene waterstofproductieoplossingen en brandstofcellen.



“We verkopen graag brandstof aan iedereen. We werken graag met iedereen samen met hun brandstofcellen, we verkopen graag elektrolyzers aan iedereen als ze hun eigen brandstof willen maken, 'zei Marsh. "We zijn wapenhandelaren - we verkopen graag alles."



En Plug heeft een lange voorsprong bij het bouwen van de infrastructuur en het service- en distributienetwerk dat nodig is om deze hernieuwbare energiebron tegen het einde van het decennium gemakkelijker beschikbaar te maken. Zoals eerder vermeld, begint het allemaal in Upstate New York.



Plugs plan

In oktober nodigde Plug partners, klanten, analisten en geselecteerde media (waaronder Fleet Maintenance) uit voor zijn jaarlijkse symposium, dat werd gehouden in het Plug Power Innovation Center, een 15.000 vierkante meter groot. gigafactory gelegen in West Henrietta, een rustige buitenwijk van Rochester. Plug haalt zijn elektriciteit uit goedkope waterkracht van het Niagara Power Project om ter plaatse waterstof te maken en de faciliteit van stroom te voorzien.



De gigafactory, gebouwd in 2021, produceert de membraanelektrode-assemblages, de belangrijkste componenten in de elektrolyzers en brandstofcellen van het bedrijf, tegen een bedrag van 2 miljoen per jaar. Deze dunne metalen stukjes, zo groot als kentekenplaten, worden als stapels papier op elkaar gestapeld en maken de moleculaire manipulatie van waterstof en zuurstof mogelijk. Voor electrolyzers kanaliseren deze het chemische proces van het splitsen van watermoleculen in waterstofbrandstof en zuurstof; voor brandstofcellen zetten ze waterstof om in elektriciteit. Plug heeft ook 31 andere faciliteiten die worden gebruikt om waterstof te verwerken, andere onderdelen en systemen te maken, en voor distributie en service.



ME As PlugPlug is in staat om 2 miljoen membraanelektrode-assemblages per jaar te maken. Deze platen worden op elkaar gestapeld om electrolyzers en brandstofcellen te laten werken.



Electrolyzer Assembly Plug Medewerkers van de gigafabriek van Plug Power in Rochester en omgeving assembleren een electrolyzer, de belangrijkste machine die water omzet in waterstof en zuurstof.



Het innovatiecentrum demonstreert de verschillende technologieën, waaronder de elektrolyzer-schoorstenen, pompstations en bulkbrandstoftransporteurs die de vloeibare waterstof vervoeren, die een ijzige temperatuur van -452 graden F bereikt. productieproces via rondleidingen.



De volgende dag overspoelden Marsh en andere Plug-managers investeerders, analisten en huidige en potentiële partners met een daverende cascade van casestudy's, overeenkomsten, getuigenissen en projecties tot het einde van het decennium om te laten zien hoe het bedrijf de lengte van het decennium zal uitbreiden.



In 2025 wil Plug 500 ton vloeibare groene waterstof per dag produceren en in 2028 het dubbele. Dit jaar is de capaciteit van Plug 9,1 ton per dag. Klanten zijn onder meer Amazon, Home Depot, Microsoft, General Motors, Stellantis en Walmart. Plug verwacht tegen 2030 $ 20 miljard per jaar te genereren. Als dit wordt bereikt, zou dit een stijging van 1.400% zijn ten opzichte van de geschatte omzet in 2023 ($ 1,4 miljard) en een stijging van 400% ten opzichte van 2026 ($ 5 miljard).



Plug had de productieramingen voor 2022 niet gehaald, maar een ding dat het bedrijf en de snelgroeiende waterstofsector in het algemeen zal helpen, is de Inflation Reduction Act (IRA) die dit jaar is aangenomen.



"De grootste winnaar op de energiemarkt voor de IRA was waterstof", zei Marsh.



De IRA staat specifiek een belastingvermindering van $ 7.500 toe voor lichte bedrijfsvoertuigen (14.000 lb. GVWR) en $ 40.000 voor middelzware en zware voertuigen (> 14.000 lb. GVWR). Naast deze prikkels omvat de IRA specifieke belastingverminderingen voor schone waterstofproductie en kunnen gebruikers andere belastingverminderingen stapelen die verband houden met waterstofopslag.