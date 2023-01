Beursblik: positieve verrassing Aziatische volumes Heineken in de maakNa volumecijfers uit Vietnam.(ABM FN-Dow Jones) De Vietnamese biermarkt lijkt weer te groeien en dat kan tot een positieve verrassing in de biervolumes van Heineken leiden. Dit stelde analist Sanjeet Aujla van Credit Suisse dinsdag in een rapport.Credit Suisse zag dat de biervolumes in Vietnam in het vierde kwartaal met 58 procent stegen op jaarbasis, wat een versnelling betekende ten opzichte van de groei in het derde kwartaal. "Dit betekent dat de Vietnamese biermarkt weer in een groeitrend zit", aldus Aujla.Credit Suisse schat in dat Vietnam goed is voor 7 procent van de totale volumes van Heineken en voor 15 procent bijdraagt aan de winst. De analist denkt dat het tempo waarin de Vietnamese bierindustrie herstelt in combinatie met het marktaandeel van Heineken tot een positieve verrassing kan leiden voor de autonome biervolumes van Heineken in de regio Azië-Pacific in het vierde kwartaal en in heel 2022.Credit Suisse voorziet dat de volumes van Heineken in Vietnam met 57 procent zijn gestegen in het vierde kwartaal ten opzichte van een jaar eerder, grofweg in lijn met de bredere sector. Dit impliceert dat de volumes van de Amsterdamse brouwer in het vierde kwartaal in de regio Azië-Pacific met 25 procent zijn gestegen. De analistenconsensus mikt op een groei van slechts 22 procent.Het aandeel Heineken koerste dinsdagochtend 0,8 procent hoger op 88,68 euro. Credit Suisse heeft een Outperform advies op het aandeel met een koersdoel van 120,00 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999