Je zou denken dat het vandaag gepubliceerde maandbericht van december 2022 van Add Value Fund wat mensen enthousiast heeft gemaakt; tussentijds de hoogste koers sinds eind augustus.



Onderstaande alinea's uit het maandbericht smaken naar meer:



Met een verwachte winst per aandeel over 2022 van circa € 3,30 en een huidige beurskoers van € 55,- wordt thans

16,7x de winst betaald voor aandelen Nedap. Uitgaande van een pay-out ratio van 92% bedraagt het

dividendrendement in dit scenario 5,5%.



De verwachtingen die wij in ons maandbericht van mei 2021 uitspraken staan nog steeds fier overeind. De

onderneming presteert zelfs iets boven onze verwachting en is goed op weg om haar doelstellingen voor 2025 te

realiseren. Ondertussen staat de beurskoers wel iets lager, € 55,- ten opzichte van de € 57,50 waarop het in mei

2021 noteerde. Wel hebben we in de tussentijd een contant dividend van € 3,00 mogen ontvangen over het boekjaar

2021. De koersprestatie doet vermoeden dat de onderneming geen stappen vooruit heeft gezet, onze hiervoor

besproken analyse laat echter zien dat niets minder waar is.



[i]Wij gaan ervan uit dat de onderneming in staat moet zijn om de komende jaren een gemiddelde omzetgroei van

circa 8% per jaar te behalen. Ook denken wij dat het een EBIT-marge van 14% moet kunnen realiseren in 2025.

Daarmee zou de winst per aandeel alsdan uitkomen op een kloeke € 5,00. Daarmee noteert het aandeel op dit

moment slechts 11x de verwachte winst 2025. Het verwachte dividendrendement op basis van de winst in 2025

komt bij de huidige beurskoers en een gelijkblijvende pay-out ratio van 90% uit op een zeer aantrekkelijke 8,2%.

De afgelopen vijf jaar lag de gemiddelde koers/winstverhouding van het aandeel Nedap op 20. Op basis van dit

historische gemiddelde zou een beurskoers van € 100,- in 2025 gerechtvaardigd zijn. Daarmee is het verwachte

totaalrendement (inclusief dividend) meer dan 100% over drie jaar.