Zes fondsen dreigen notering aan Euronext te verliezenEn nog drie volgen.(ABM FN-Dow Jones) Een zestal kleine beursfondsen op het strafbankje van Euronext staat op het punt om de notering in Amsterdam te verliezen, omdat zij niet over een vereiste accountantsverklaring beschikken.Die verklaring moet door een zogeheten oob-accountant worden afgegeven, maar die kunnen de beursfondsen niet vinden.Van zulke specialistische accountants zijn er maar een paar over. Naast 'de grote vier' KPMG, EY, PWC en Deloitte zijn dit Mazars en BDO. In het verleden hadden ook Accon AVM, Grant Thornton en Baker Tilly een dergelijke oob-vergunning.Een oob-accountant, die Organisaties van Openbaar Belang controleert, mag een klant weigeren, en doet dit ook, zo bleek al eens uit een rondgang van ABM Financial News onder kleinere beursfondsen.Bedrijven die langer dan 24 maanden op het zogeheten strafbankje van Euronext zitten, kunnen hun notering kwijtraken. En dat moment is nu aangebroken. Na twee jaar start "het proces om de aandelen te verwijderen", waarschuwde Euronext medio april 2021.Op het strafbankje in Amsterdam zitten negen bedrijven volgens data van ABM Financial News. De eerste groep van zes zit deze maand 24 maanden op het bankje. Het gaat om Alumexx, Bever, DGB, GeoJunxion, Lavide en New Sources Energy.Ook IEX, MKB Nedsense en Value8 zitten op dit bankje, maar hebben nog enige tijd respijt. Vooralsnog hebben ook zij echter nog geen oob-accountant kunnen vinden.Een versoepeling van de regels zou een oplossing kunnen zijn, maar René van Vlerken, Hoofd Noteringen bij Euronext Amsterdam, zei in april 2021 al dat dit er waarschijnlijk niet in zou zitten. "We gaan niet marchanderen", aldus Van Vlerken destijds tegen ABM Financial News.Donderdag zei Van Vlerken aan ABM Financial News dat het "belangrijkste voor deze bedrijven is om alsnog, binnen 6 maanden vanaf begin mei, een oob-accountant aan te stellen. Als dit niet lukt is de delisting definitief."In de tussentijd blijft Euronext met bedrijven die hier open voor staan, "nadenken over en werken aan andere mogelijkheden, zoals een notering op de EU Growth Market in Brussel, Parijs of elke andere Euronext locatie met uitzondering van Amsterdam". Amsterdam heeft namelijk geen Growth Market.Lavide heeft recent al aangegeven de Growth Market in Parijs als alternatief te onderzoeken. "Indien Euronext in het geval van Lavide besluit tot het opschorten van de notering vanwege het ontbreken van goedgekeurde jaarrekeningen door een oob-accountant, zal Lavide effectief tot uiterlijk 13 oktober 2023 de tijd hebben om de doorstart verwezenlijkt te hebben", zei Lavide eind februari.In Nederland ziet Van Vlerken NPEX en Nxchange als alternatieven. Die kunnen fungeren "als kraamkamer", zei hij destijds.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999