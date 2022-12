Gewaardeerde mede-forumgenoten,



Ik heb zojuist begrepen dat collega AVM net als Lamsrust bedankt voor de eer voor het maken van de openingspost.

Het zij ze vergeven; AVM draagt reeds zorg voor het hoge niveau van het subdraadje 'Mijn FIRE-beleggingen' en Lamsrust houdt het (kennelijk)liever bij zijn alom/ zeer gewaarde analyses op diverse draadjes, waar hij ongetwijfeld al veel tijd aan kwijt is.



Bij een goede start van het jaar hoort echter ook een goede opening.

Dus al voelde ik me niet echt geroepen, hierbij toch mijn 1ste bijdrage van 2023



Allereerst de ALLERBESTE WENSEN allen !



- 2022 was een moeilijk jaar voor beleggers, rente/ inflatie, oorlog en recessiedreiging -



Begin 2022; De pandemie was onder controle, de wereld ging open en we hadden goede zin in afwachting van een postieve herstelperiode. Als een duvelje uit een doosje verscheen Poetin met zijn 'speciale miltaire operatie', oorlog dus.

De gevolgen zijn u allen bekend, we kunnen er moeilijk omheen. Prijsdruk door enorm stijgende energieprijzen, oplopende inflatie(druk op koopkracht) en daarmee renteverhogingen van de centrale banken die de inflatie onder controle willen houden.



In plaats van herstel zagen we een YTD koersontwikkeling van -21,08%, dit ondanks robuuste kwartaalrapportages(zeker gezien de macro-context) met een stijgende lijn in resultaten en versterking van de fundamenten. De markt kijk eerst naar risico en prijst deze zeer duidelijk in. De (nog) relatief hoge leverage speelt URW nog parten in afwachting van meer deleveraging.



Hier een overzicht van belangrijke ontwikkelingen dit jaar(niet uitputtend);



Sales

Tenant sales in Q3-2022 exceeded 2019 levels at 103% (+10% vs. Q3-2021 levels)

Continental Europe: above 2019 levels at 102% for Q3-2022

UK; at 94% of 2019 levels

US; at 108% of 2019 levels



Footfall

Q3-2022 footfall reached 91% of 2019 levels, slightly up in Europe from 85% in H1-2022 to 91% in Q3-2022, stable in the US

at 92% and increasing in the UK from 86% in H1-2022 to 91% in Q3-2022.



Vacancy

Continentaal Europa; 4.3% Q3 vs. 4.0% 31-12-2021

UK; 9.5% vs 10.6% 31-12-2021

US ; 9.8% vs 11.0% at 31-12-2021,

(Flagships 7.6% vs 9.3% 31-12-2021)



MGR YTD

Continentaal Europa; MGR ytd +9.0% vs +8.6% H1, 2022

UK; MGR ytd -3.3% vs -3.6% H1, 2022

US; MGR ytd 4.0% vs -3.4% H1, 2022



Rent collection;

Rent collection improved to 96% for Q3-2022 (vs. 88% at Q3-2021),



Desinvesteringen

- In de EU: In Juli 2022, voltooide URW de verkoop van Gera Arcaden, sloot een verkoopovereenkomst voor Almere Centrum, Carré Sénart Shopping Parc en URW’s partner in Aupark oefende zijn call-optie uit voor de aankoop van een aanvullend aandeel in de JV van 27%. Op 30 september, 2022 voltooide URW de verkoop van Villeneuve 2.

Met deze transacties heeft URW €3.2 Bn van haar €4.0 Bn EU-deleveraging programma voltooid.

- Helaas zag URW zich genoodzaakt door de macro-context de oorspronkelijke doelstelling van 4 mlrd aan deleveraging in de EU uit te stellen: de groep verwacht nu het Europese desinvesteringsprogramma in 2023 af te ronden .



- In the US, URW kondigde de verkoop aan van Westfield Santa Anita, een regionaal winkelcentrum, in augustus voor $ 537,5 miljoen, een NIY van minder dan 6% met een korting van 10,7% op de laatste taxatiewaarde. In december kondigde URW de verkoop aan van The Village, een outdoor lifestyle bestemming in de San Fernando Valley van Los Angeles, aan de Kroenke Organisatie. De verkoopprijs van $ 325 Mn (bij 100%, URW-aandeel 55%), weerspiegelt een initieel rendement van 5,6% en een korting van 10,6% op de laatst bekende taxatiewaarde.



Financial resources;

- Op 30 september 2022 daalde de netto financiële schuld van de Groep tot € 23,3 miljard (van € 24.484 miljard op 31 december 2021) en de beschikbare cash steeg naar €3,0 miljard (van €2,4 miljard op 30 juni 2022);

- Rekening houdend met deze liquiditeit en niet-opgenomen kredietfaciliteiten en dankzij de langlopende looptijd van de schuld, heeft de Groep meer dan 36 maanden financieringsbehoeften veiliggesteld(uitgaande van de herinvoering van een dividend voor het boekjaar 2023 en de terugbetaling van de hybride lening in 2023);



Outlook;

Outlook Areps 2022 begon met 'range of €8.20 to €8.40'(FY 2021).

Werd eerst verhoogt naar ' at least €8.90'(H12022)

Nogmaals verhoogt, nu naar ' at least €9.10'(Q3)