Nieuwe maand, nieuw jaar.

De spanning loopt steeds hoger op. Leniolisib is het toverwoord. Goedkeuring? Sommigen menen het gouden ticket al binnen te hebben. Anderen menen dat het maar zéér de vraag is of de goedkeuring er komt. En dan is nog de vraag wanneer?

Persoonlijk denk ik dat de koers al vooruit gelopen is op de verwachting. Dus termen als je kunt ze nú nog goedkoop aanschaffen gaan mijn linker oor in en mijn rechter oor weer uit. (Bij)kopen kan de eerste drie maanden van dit jaar ook nog wel.

Laten we ondanks eerdere teleurstellingen trots zijn dat we in Nederland een bedrijf als Pharming hebben. Waaghalzerij en grootspraak van de CEO moeten we dus maar voor lief nemen. In dat opzicht wordt het ook spannend of de CEO blijft of van zijn pensioen gaat genieten.

Verder hoop ik dat we met een beetje respect met elkaar om kunnen gaan op het forum. Tot in den treure dezelfde berichten plaatsen, negatief of positief, leest niet lekker weg. Ook in veel gevallen is níet reageren het beste. Maar daar vertel ik niets nieuws mee.

Ik nodig iedereen uit zijn/haar bijdrage te leveren aan de januari draad. Voor m.n. de "drogere" informatie zijn veel anderen daar beter in dan ik.

Rest mij ieder een fijne jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2023 te wensen.

Pharming UP!! :-)