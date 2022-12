2023 Zal voor Unifiedpost een jaar zijn tussen hoop en vrees. Het geplaagde bedrijf heeft H2 2023 als streefdatum om operationeel cash positief te zijn. Dit streven is bittere noodzaak. Enkele (te) duur uitgevallen overnames en aanhoudende operationele verliezen hebben Unifiedpost in een situatie gebracht waar het noodzakelijk was om in maart 2022 aanvullende financiering te zoeken. Die financiering werd gevonden bij Francisco Partners.In juni 2022 was er blijkbaar noodzaak om de markt “volledig” te informeren over de financiering middels onderstaand persbericht.Bij de halfjaarcijfers bleek dat er in voorgaand bericht nog een flink aantal “details“ ontbraken.Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om buiten Francisco Partners om extra leningen af te sluiten of aandelen uit te geven. Bovendien valt nu pas in de kleine lettertjes te lezen dat de belangrijkste entiteiten in handen van Francisco Partners vallen als convenanten worden geschonden.Het belangrijkste convenant is een minimaal kassaldo van 20 miljoen. (Onder voorwaarden 12,5 miljoen)Unifiedpost stelt bij de halfjaarcijfers dat er met een kassaldo van 42,7 miljoen, 14 miljoen aan factoring en 25 miljoen aan ongebruikte capex faciliteit nog 81,7 miljoen “beschikbaar” is.De 25 miljoen aan capex faciliteit is echter niet bedoeld om operationele gaten mee te dichten. Zie eerdere link “uitsluitend voor materiële activa en overnames”In juli is 5 miljoen betaald voor het lichten van put opties op de Balkan.Minimaal 12,5 miljoen dient als saldo over te blijven en kan dus niet worden besteed.Er resteert in het gunstigste scenario dus slechts 39,2 miljoen om operationele verliezen, investeringen, aflossingen en overige incidenten mee te dekken.Als het lukt om in H2 2023 daadwerkelijk een positieve kasstroom te genereren moeten we dus ongeveer rekenen met een te overbruggen periode van 15 maanden vanaf 30-06-2022. Berenberg ziet bijvoorbeeld echter pas eind 2023 een positief Ebitda (dat is uiteraard nog niet een positieve kasstroom) en pas voor 2024 een positieve kasstroom.Het cashflow overzicht van H1 2022 leert het volgende:Net cash used in operations 14.386.000Net cash used in investing activities 11.525.000Eenzelfde cash uitstroom als in H1 2022 brengt snel problemen. Unifiedpost zal dus zeer scherp moeten bijsturen om het schenden van convenanten te voorkomen. Naar eigen zeggen zijn de grootste investeringen inmiddels achter de rug. Dat scheelt, maar investeringen in het platform gaan natuurlijk niet naar nul.Het eerste meetmoment dat richting kan geven is uiteraard de rapportage over 2022. Gaat het lukken om eind 2023 een positieve kasstroom te genereren en zijn er nog voldoende middelen als dat bijvoorbeeld pas in 2024 lukt?Laten we op dit draadje een discussie voeren op inhoud.Unifiedpost kan een geweldige investering blijken maar als het niet snel genoeg lukt om een positieve kasstroom te genereren kunnen aandeelhouders ook met lege handen komen te staan.Een eventuele investering in Unifiedpost kan niet zonder een uitgebreide overweging of het eventuele gewin in verhouding staat tot het te lopen risico.Welkom op dit draadje derhalve beschouwingen over ontwikkelingen van omzet, marges, kasuitstroom en alles wat maar bijdraagt aan meer inzicht in de alles omvattende vraag. Wordt het erop of eronder?