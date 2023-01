Een dagje je eigen winkel runnen, op een A-locatie in Nederland? Hoeveel vrouwen (en mannen) dromen daar niet van? Dankzij het nieuwe winkelconcept van Wereldhave - The Closet Sale - kan deze droom uitkomen. De eerste Closet Sale-winkels, onder andere in Nieuwegein, Purmerend en Heerhugowaard, lopen als een trein. En er komen er meer aan…Al bestaat het concept nog niet zolang, meerdere kranten schreven al over het succes van The Closet Sale; het circulaire retailconcept van Wereldhave waarbij consumenten de unieke kans krijgen om hun kleding in een echte winkel te verkopen.Als marketing manager bij vastgoedeigenaar Wereldhave was Sanne Verwer nauw betrokken bij de ontwikkeling van The Closet Sale in de Nederlandse portefeuille. “Mijn rol als marketing manager is het signaleren van trends die bij onze Full Service Center strategie passen”, vertelt ze. “Aan de hand daarvan ontwikkelen we nieuwe concepten, die we in één of twee van onze centra testen. Is het een succes, dan maken we er een plug & play versie van die we vervolgens in al onze winkelcentra uitrollen. Zo kunnen onze centra portefeuille breed van nieuwe concepten profiteren. Eerdere concepten waren bijvoorbeeld het flexibele verhuurlabel UpNext en The WhiteBox, een verhuurconcept van gloednieuwe en compleet afgewerkte winkelunits op basis van omzethuur. En nu is er dus ook The Closet Sale.”“Het Closet Sale-concept is natuurlijk niet echt nieuw”, haast Verwer zich te zeggen. “Er zijn tal van initiatieven waarbij mensen hun kleding tweedehands verkopen. Denk alleen al aan het succes van het online platform Vinted. Ook onder influencers is het verkopen van vintage kleding een begrip. Wat bij ons concept wel nieuw is, is dat consumenten een dag lang de beschikking krijgen over een echte, volledig ingerichte winkel op een A-locatie.”Het Closet Sale-concept is even eenvoudig als doeltreffend. De consument kan zich via de website van het winkelcentrum inschrijven. Als de inschrijving wordt goedgekeurd, krijgt de consument een ticket, waarmee hij of zij voor één dag eigenaar wordt van de Closet Sale-winkel. Uiteraard is alles wat je als kledingwinkeleigenaar nodig hebt in de winkel aanwezig, van paskamer tot kledingrekken en van spiegels tot toonbank. Verwer: “Het concept is uitsluitend toegankelijk voor consumenten. Uiteraard kun je het ook samen met je zus, vriendin of moeder doen. Maar het is dus niet bedoeld voor handelaren of merken. Het gaat om particulieren die hun eigen kleding, accessoires en home deco items verkopen, om de circulaire economie zo veel mogelijk te stimuleren.Waarom doet Wereldhave dit? Verwer: “De payoff van onze strategie is ‘better everyday life, better business’. Dat houdt in dat we in onze centra een sterk aanbod van dagelijkse retail en diensten op één plek combineren, denk aan winkels, beautysalons, gezondheidspraktijken, horeca en restaurants, bioscoop, bowling, escaperoom, et cetera. Een sterk dagelijks aanbod, gecombineerd met actief center management, leidt weer tot betere business voor onze huurders. Onderdeel van onze strategie is een ESG (Environmental, Social & Governance) -programma dat drie pijlers omvat: Better Footprint, Better Nature en Better Living. Met het Closet Sale-concept spelen we met name in op de eerste twee pijlers. The Closet Sale is een volledig circulair concept. Zelfs de (symbolische) huurvergoeding gaat naar een lokaal goed doel.”Met het concept speelt Wereldhave in op de vraag vanuit de consument zelf. Tweedehands kleding kopen en verkopen leeft enorm. “Daarnaast wilden we ook meer traffic naar de winkelcentra genereren”, aldus Verwer. “Dat is gelukt: het concept heeft veel aandacht in de lokale media opgeleverd. We hadden wel gedacht dat het zou aanslaan, maar dat het zoveel belangstelling zou opleveren, hadden we niet verwacht. De tickets voor de Closet Sale in Nieuwegein waren bijvoorbeeld binnen anderhalve week uitverkocht. Dat zien we ook bij de andere winkelcentra waar we de inschrijving openen. Wat ons betreft is The Closet Sale een succes en een concept wat onze centra een extra lokale maatschappelijke waarde geeft.”