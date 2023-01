Uitgelicht: beterschap in zicht voor Mithra en Biocartis in 2023?

Door ABM Financial News op 31 december 2022 09:43 | Views: 2.314



Uitgelicht: beterschap in zicht voor Mithra en Biocartis in 2023?

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) 2022 was een jaar om snel te vergeten voor de aandeelhouders van de biotechbedrijven Mithra en Biocartis.



Sinds begin dit jaar verloor de specialist in anticonceptiemiddelen Mithra maar liefst 83 procent, terwijl de onderneming in moleculaire diagnostiek Biocartis op jaarbasis ook 85 procent omlaag donderde.



Kapitaalnood nekt aandelenkoers



De problemen van beide bedrijven zijn voor het grootste deel te herleiden naar een gebrek aan kapitaal. Beide bedrijven torsen een forse schuldenberg met zich mee, terwijl ze maandelijks grote bedragen aan cash verbranden. Iets wat in tijden van lage rentevoeten en gratis geld geen probleem was, maar wat nu de rentes stijgen wel van invloed begint te worden.



Toch zijn beide situaties niet volledig te vergelijken.



Mithra kon dit jaar zijn kapitaalnood nog ledigen door een kapitaalverhoging van 23,5 miljoen euro aan 6,07 euro per aandeel. Daarnaast zorgde een overeenkomst met LDA Capital ervoor dat er regelmatig aandelen werden uitgegeven in ruil voor cash. Het bedrijf zit daardoor niet meer in acute geldnood, maar het printen van nieuwe aandelen zette wel druk op de koers.



De miserie zette zich verder toen Mithra afgelopen zomer een nieuwe overeenkomst sloot met Highbridge Capital Management en Whitebox Advisors voor een nog groter bedrag dan met LDA Capital. De twee verstrekten een lening aan Mithra die ze om de zoveel tijd omzetten in aandelen die men mag uitgeven tegen forse kortingen op de beurskoers. Door deze aandelen meteen te verkopen in de markt, kunnen er forse winsten worden geboekt.



De extra verkoopdruk die dit met zich meebracht was voor een groot deel verantwoordelijk voor de lijdensweg van het aandeel dit jaar. Dat Mithra net voor het jaareinde uitpakte met een Donesta deal, kon de negatieve sfeer rond het bedrijf niet wegnemen.



Na de bekendmaking van de deal daalde het aandeel opnieuw, waarbij het op een gegeven moment onder de 3 euro per aandeel noteerde.



Herfinancieringsangst jaagt aandeelhouders Biocartis in de gordijnen



Het verhaal bij Biocartis steekt iets anders in elkaar. De groep had een converteerbare obligatie die moest terugbetaald worden in 2024. Niet eenvoudig voor een bedrijf dat nog volop cash verbrandt en verlies na verlies boekt.



Om die reden moest Biocartis in september een herfinanciering doorvoeren, waarbij de converteerbare obligatie deels werd omgezet in aandelen met een forse verwatering tot gevolg voor de bestaande aandeelhouders.



Ook gaf Biocartis nieuwe aandelen uit, wat niet van een leien dakje ging. Zo moesten de aandelen uitgegeven worden tegen een forse korting op 0,75 euro per aandeel om aandeelhouders toch te kunnen overtuigen.



Overigens doken bij Biocartis ook weer de namen van Whitebox Advisors en Highbridge Capital Management op. En of dat nu een gunstig voorteken is, kijken naar Mithra.



Beterschap in 2023?



De vraag is of beleggers nog veel beterschap moeten verwachten voor beide bedrijven in 2023.



Zowel Biocartis als Mithra zal nog gedurende een lange periode geld verbranden.



Biocartis beschikt na de herfinanciering over genoeg middelen om tot ver in 2024 te geraken, maar door de hoge kostprijs van de herfinanciering, is er weinig opwaarts potentieel voor het aandeel, lieten analisten al weten. Positief is wel dat de looptijd van de converteerbare obligatie tot 2027 werd verlengd, waarmee Biocartis flink wat tijd heeft gekocht.



Als Biocartis uit het moeras kan klimmen, zal dat vooral door een forse groei moeten komen. Maar dat Biocartis al waarschuwde dat de omzet in het vierde kwartaal lager zal uitkomen door het huidige economische klimaat en de dreigende recessie, doet niet veel goeds vermoeden.



Ook Mithra zal ondanks de recente financiering afhankelijk blijven van zijn geldschieters. De lancering van de anticonceptiepil Estelle gaat zeer traag, waarbij de eerste Donesta verkopen vermoedelijk pas in 2024 verwacht mogen worden.



Wel kan een deal in de Verenigde Staten voor Donesta tijdelijk verlichting brengen.



De factoren die Mithra en Biocartis in 2022 onder druk hebben gezet, zullen ook in 2023 prominent aanwezig blijven.



Bron: ABM Financial News