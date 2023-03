Halverwege 2020 overgestapt op een absolute return strategie.



De fondsen hebben allemaal een lange bewezen trackrecord. Soms is de trackrecord niet volledig te zien in Morningstar.nl. Maar wel op andere plekken. De fondsen hebben allemaal een verschillende strategie voor 'kapitaalbehoud', dus een minimale drawdown. De fondsen die ik kies moeten echter wel een kans hebben op een goed rendement.



Dit leverde in 2022 een rendement op van -4,6%. Veel strategieën hadden het lastig in 'de perfect storm'. Grootste tegenvaller was het MFS Prudent Wealth, die voor het eerst sinds de oprichting (begin 2008) een negatief jaar noteerde (-10,2%). Met een grote positie hakte dit erin. Oorzaak hiervan was mede de dalende dollar.

Een 3-tal fondsen in de huidige portefeuille hebben een hedge naar de Euro. Door de daling van de USD werden deze extra hard geraakt, terwijl de onderliggende strategie zonder hedge het best goed deed. Normaal gesproken neem ik alleen de fondsvarianten zonder hedge, maar deze zijn voor deze 3 fondsen niet aan te kopen. Ik ga eens nadenken wat ik hier in de toekomst mee wil. Is de extra volatiliteit de positie in deze strategieën het wel waard?



Tijdens het jaar nog een paar switchen gedaan, deze waren qua timing achteraf misschien niet zo handig.



Huidige posities:

5% Antecedo Defensive Growth I

5% Antecedo Independent Invest A

5% Aquantum Active Range

2% BH Macro USD (momenteel is het cash, vanwege de premium. Bedrag is bedoeld om later weer in te stappen)

2% Candriam Absolute Return Equity Market Neutral I2 EUR Acc

2% Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR

10% FUNDament Total Return I

5% GAM Star Alpha Technology Class USD Income

5% HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR

2% Ironshield Credit Fund EUR I A

2% Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc EUR Hedged

5% Lumyna - Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR E -5

2% Mainberg Special Situations Fund HI I

5% Man AHL TargetRisk Fund Class I USD

5% Man GLG Alpha Select Alternative Class DL H EUR Acc

2% Man GLG Event Driven Alternative Fund IN EUR H

12% MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR

7% Mint Tower Arbitrage Fund I

5% Pictet TR - Mandarin I EUR

5% Quantex Multi Asset Fund EUR I

5% Winton Trend Fund EUR I



= 95%



Overblijfselen uit de oude strategie (nog te verkopen):

3% EJF Investments Ltd

1% H2O Multibonds SP NEUR C DIS Liquidation

= 5%