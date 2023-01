new : extra functions erin gegooid. short of long op de vdx index kan ook in spel

function sum_1(float $a, float $b) : float { return ($a <=> $b) ; }

//(last - start)

function changeSum(float $a, float $b) : float { return ($a - $b); }

//(start - last)

function shortChangeSum(float $a, float $b) : float { return ($b - $a); }

//((change / start) * 100)

function changeProcentSum(float $a, float $b, float $c ) : float { return ($a / $b) * $c; }

//((indexPointsStart / aantal coins) / startKoers))

function startWeightingSum(float $a, float $b, float $c) : float { return ($a / $b) / $c; }

//(indexPointsStart / aantal coins)

function startPointsSum(float $a, float $b) : float { return ($a / $b); }

//(weighting * laatste koers)

function LastPointsSum(float $a, float $b) : float { return ($a * $b); }

//((lastPoints - (startPoints / aantal coins))

function changePointsSum(float $a, float $b, float $c) : float { return $a - ($b / $c); }

//(startPoints / aantal coins) - lastPoints

function shortChangePointsSum(float $a, float $b, float $c) : float { return ($b / $c) - $a ; }

//(pointsChange / (indexPointsStart / aantalcoins) * 100 )

function changeProcentPointsSum(float $a, float $b, float $c, float $d) : float { return $a / ($b / $c) * $d; }

//coinCurrentWeightingProcent

function coinCurrentWeightingProcent(float $a, float $b, float $c) : float { return ($a / $b) * $c; }

//bug?

function pointsResultSum(float $a, float $b, float $c, float $d, float $e, float $f, float $g, float $h, float $i, float $j, float $k) : float { return ($a + $b + $c + $d + $e + $f + $g + $h + $i + $j + $k); }

//vdxCurrentWeightingProcent

function vdxCurrentWeightingProcentSum(float $a, float $b, float $c, float $d, float $e, float $f, float $g, float $h, float $i, float $j, float $k) : float { return ($a + $b + $c + $d + $e + $f + $g + $h + $i + $j + $k); }



moet nog wel ff testen. :-0