Beste lezers,



Op 23 november a.s. gaat er in de Tweede Kamer een debat gevoerd worden over de Digitale Euro. In 2020 maakte de ECB al bekend te willen gaan experimenteren met zo' n CBDC, een digitale munt in te voeren in aanvulling op cash. We zijn nu 2 jaar verder en er lijken steeds meer tekenen te zijn (al of niet uit zgn. complottheorieën) dat er op termijn geen sprake zal zijn van een aanvulling op cash, maar ter vervanging ervan.



De voorstanders van de invoering van zo' n CBDC zijn legio: naast de ECB ook nationale centrale banken, menig (hooggeplaatst) politicus en zelfs koningin Maxima. Allen met louter voordelen van een CBDC. Maar, cynisch als mensen kunnen zijn, zijn er weldegelijk nadelen te bedenken aan zo' n munt vanwege de technologie die eraan gekoppeld is of kan worden.



Een digitale euro is niet te verwarren met de bestaande euro (anders zou een debat of welke discussie dan ook niet hoeven te gaan over de invoering van een digitale euro) maar is veel meer te vergelijken met de al bestaande cryptomunten, met het grote verschil dat de bitcoins van deze wereld wel gedecentraliseerd (kunnen) worden gebruikt en een digitale euro juist niet gedecentraliseerd zal zijn en onder volledige controle komt te staan van de ECB en de nationale centrale banken.



Wat mij betreft is 1 vraag wat dan de rol van de grootbanken nog zal kunnen of hoeven zijn in het reguliere betalingsverkeer; wat is het bestaansrecht nog van de ING's en de ABN's van deze wereld wanneer de centrale bank al het financiële verkeer tot zich kan nemen?



Het lijkt mij interessant om de ontwikkelingen rond de digitale euro, die (in de -- nabije? -- toekomst) van grote invloed kan zijn op niet alleen het financiële verkeer maar ook op het functioneren van de maatschappij/samenleving, te volgen en hier te bediscussiëren, met ruimte voor alle meningen maar wel graag zoveel als mogelijk beargumenteerd. Sprekend voor mijzelf: ik wil wel wijzer worden van een discussie als deze. En ja, ik ben een scepticus maar lees graag nieuwe inzichten terug. Wie heeft ze?



Ik hoop op een nuttige en gezellige 'draad'.