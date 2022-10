Beste forumleden,



Na een korte tijd rondsnuffelen op het forum als nieuw lid kon ik niet zo snel een actieve discussie over bonds vinden. Persoonlijk beleg ik voornamelijk in staatsobligaties en corporate bonds. Ik vroeg me af of er meerdere forumleden zijn die dit ook doen en waar jullie dan voornamelijk in investeren. Om dit te bespreken en gezamenlijk naar mooie kansen op de obligatiemarkt te kijken heb ik deze discussie geopend.



Twee interessante staatsobligaties heb ik net ook ergens in een reactie op een artikel geplaats maar misschien is het hier gepaster dus hier volgt de quote:

"2 weken geleden ingestapt in de Austria 2117 bond. Zolang de rente blijf stijgen blijf ik vanaf nu elke maand deze bond inslaan. Mochten de rentes op lange termijn weer naar beneden gaan, wat ik zeker verwacht aangezien de EU/ECB hier aan verslaafd is geraakt en ik niet zomaar een permanente verandering in beleid zie komen, zit hier echt een mega rendement op. In de tussentijd is 2.10% rente per jaar ook niet verschrikkelijk tijdens een bear market die misschien nog wel even kan aanhouden. De 2086 bond ziet er ook interessant uit door de lagere coupon waardoor deze nog gevoeliger ligt op het gebied van verandering in rente, dus deze kan in de komende tijd ook nog zeer interessant worden".



Ik ben benieuwd of er andere leden zijn die ook voornamelijk in obligaties handelen (en welke natuurlijk)!



Mvg,

Hooggeleid