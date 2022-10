Ik begrijp dat jij (nog) handmatig begeleidt. Persoonlijk denk ik dat als je een goed gestrest systeem hebt dit niet nodig is. Je wijkt dan ook af van de verwachte resultaten. Hou je ook bij wat de schade/winst is door de handmatige begeleiding? Als je weet dat het een positief resultaat heeft op de lange termijn zeker blijven doen, maar persoonlijk niet iets waar ik in geloof.



Ik deed het een tijd volautomatisch terwijl ik op kantoor was. Maar dit gaf mij uiteindelijk teveel stress. Meegemaakt dat internet connecties eruit lagen en bepaalde orders niet gestuurd werden en andere enge glitches waardoor ik nooit rust had als ik van huis was. Ben uiteindelijk gestopt, maar het jeukt wel weer.



Zijn ook sms/app apis dat je ook een bericht kan sturen bij trades. Dat had ik toen ook. Wel fijn als je van huis bent en zo kunt bijhouden of je in de markt zit of niet.



Ik wens je veel succes.



Oja, nog iets wat mij toen opviel. Simpele systemen doen het vaak beter dan hele complexe. Menselijk brein wilt het allemaal zo geavanceerd mogelijk maken, maar de ervaring is dat simpel en makkelijk het vaak gewoon beter doet. De truc is je houden aan het systeem en daar is waar meeste mensen in falen. Geloven niet dat zo iets simpels goed kan werken. Interessant leesvoer is het verhaal van de turtles, maar ik neem aan dat je dat als algo trader al kent.