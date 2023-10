Omhoog of omlaag? Dat is de vraag van velen, en eigenlijk zeer goed in te schatten daar hoeft men echt geen expert voor te wezen. Is een kwestie van logisch denken en geduld hebben meer niet. Juiste antwoord is: "OMLAAG MET DE HAP!!!"

Als je vraagt waarom het volgende: De rentes zullen blijven stijgen tot ver in 2023, minder verkoop geeft produktie vermindering en dus minder winst!! Dus met alle zekerheid beurs OMLAAG!! Hoef je echt geen genie voor te wezen of zogezegde expert. Om de inflatie de kop in te drukken moeten ze zeker de rentes verhogen met 5 of zelfs misschien 6%. Eenmaal als dit gebeurd wie wilt er nog aandelen met 2% dividend of minder?? Ze waren toch zo slim met hun gratis geld wat de deur uit werd gesmeten?? Het was gewoon de grootste flop in de geschiedenis!! Het gekke van de zaak is dat de FED en ECB geen kant op kunnen dan alleen maar de rente te verhogen. De gevolgen zijn niet te overzien en zelf zie ik een senario aankomen zoals de jaren dertig. Bedrijven die 8% en meer dividend uit betalen zullen de storm overleven. Andere aandelen zullen bijna waardeloos worden. Dus de gevolgen op de beurs zijn gewoon met de pijltjes naar beneden. En jongens was het nou niemand in het hoofd op gekomen dat dit niet verder kon?? Om zich zogezegd blind te staren op zogezegde winsten in de toekomst? weet iemand nog de luchtbel internet en telefonie? Huidige luchtbel is de techsector die een miezerig dividend betaald en torenhoog staat op de beurs. Verder is er een groot gevaar voor een nieuwe krediet crisis vanwege mensen die hun hypotheek bijna zien verdubbelen en dus niet meer kunnen betalen. De banken krijgen alles in het keeltje en krijgen dus weer een dreun. Neem je dit alles bij elkaar krijg je met 100% zekerheid een ferme crash voor de kiezen. He spijt me dat er geen beter nieuws is, ik ben niet de schuldige van al dit gebeuren maar waren de heren die het helicoptergeld uit vonden. Zelf zit ik al lang cash hoor dus geen vuiltje aan de lucht voor mij. Maar voor vele anderen is dit heel anders. Cash blijven en niks doen tot de lucht is op geklaard. succes iedereen.