een deel van de 8,6 miljard uit de verkoop van Partner Ré heeft al een bestemming gevonden29 JULY 2022Exor N.V. has closed today the agreement to acquire a 10% shareholding of Institut Mérieux, the privately held global healthcare holding of the Mérieux family. A consideration of €278 million, corresponding to one third of the €833 million total investment, was paid today by way of a reserved capital increase, while the remaining amount is expected to be contributed within the next 12 months.