Het rommelt zeker in Europa. Putin heeft ons goed door elkaar geschud.



Laat ik het zo zeggen: voor de inval van Rusland in de Oekraïne had ik begrip voor Putin, althans de Russische vrees voor westerse overheersing en een 'oprukkende NAVO'. Ik vond dan ook dat Oekraïne nooit tot de NAVO toe zou moeten treden, en zelfs bij hun evt. EU-lidmaatschap zette ik grote vraagtekens (bij het referendum in NL over de Oekraïne stemde ik tegen).



Ik geloofde in 'entente' en een rationele Putin. Daar heb ik me in vergist.

Zijn brute inval in een buurland en vele wreedheden daarbij hebben mij van gedachten doen veranderen.

Nu is hard tegen hard, echt oorlog dus, zij het nog alleen in de Oekraïne. Maar wel met onze wapens en onze militaire trainers.



Ik heb medelijden met zowel de Oekraïners als het Russische volk. De Russen waren voor onze bevrijding in WO-II (wat zij terecht hun Grote Oorlog noemen) minstens zo belangrijk als de Amerikanen of de Canadezen.

Ik acht als fysicus ook de Russische fysici zeer hoog. Nu lijden zij onder absurdistische KGB controle. Een absolute Orwell '84 big-brother staat. Ik weet waar ik het over heb, ik sta in de archieven van de Stasi, en daarom ook in de archieven van onze BVD, zoals ik een keer pijnlijk merkte.



Ik nota bene, een vaderlandsgetrouwe mannenbroeder, en beëdigd officier in HM's, nu ZM's landmacht. Ik gaf enkele van de huidige (of net ex- geworden) generaals en commodores nog les in mijn wis- en natuurkunde klasjes op de KMA. Als net afgestudeerd maar dienstplichtig hulpdocent. Verbeterde fouten in hun toenmalige syllabus. Sliep vele malen op hun kale slaapzalen in het 'kasteel' in Breda.

Ik ken onze generaals nog als 'jochies'.



Have mercy voor de gewone Russen.

Intussen weet Europa er nauwelijks raad mee, daar heb je gelijk in, John.

AB voor je post.