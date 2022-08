De laatste maand van het 3e kwartaal waarin Wayss & Freitag de pot kan vullen met 50 miljoen.

De arabieren deden onlangs eindelijk een achterstallige duit in het kerkzakje zodat Dubai zijn museum de toekomst in kan schieten. Het wachten is op AZ dat het stadiondak nog even mag aftikken want ze spelen nu nog op de pof. Dan bubbledeck die kennelijk nog met de rechter zit te bakkeleien of heeft afgehaakt, want het blijft stil uit die hoek. Er dan loopt er ook nog een Vve uit Eindhoven te hopen op een gevelbijdrage via de rechter, maar ook uit die hoek blijft het stil.

Dublin, still going strong en tijdens de ½ jaar presentatie werd gemeld dat het de planning is dat het project het 2e kwartaal van 2024 afgerond wordt.

Bam ligt lekker op koers om dit jaar stevig positief af te sluiten en dat beter dan verwacht door de marktvorsers.



Tja, dan blijven de grote stoorzenders v.d.Wal de Jonge en Hoekstra in het bijzonder, de ‘urgenda’ bepalen. Gemeenten die moeilijk doen om bouwvergunningen te verstrekken, maar wel honderduit klagen dat er gebouwd gewoond en geleefd moet worden door eigen stadsgenoten, hun kinderen en aanvullende nieuwe stadgenoten maar het blijkbaar verdommen om de daad bij het woord te voegen. De lokale overheid is geen haar beter dan de landelijke. Wachten op wat Prinsjesdag gaat toevoegen, daarna lullen als Brugman, beloven als Sinterklaas, jokken dat het gedrukt staat en op de verlossing door een kabinetsval rekenen. Daarna opnieuw beginnen en mogelijk ook weer zo eindigen. Ook de duinenrand bij Den Haag houdt nieuwbouw op wegens natura 2000 gebied. Dit weekend mag men zich verheugen in de F1, stinkzooi herrie, midden in de duinen. Vervoer gratis. Dat volksvermaak mag natuurlijk, want hier stak de hand in van Prins Bernhard Jr.

Waar hebben we zo’n doortastende regering aan verdiend? Co2 terugbrengen in 2030 alsof het te laat zal zijn dit uit te smeren tot 2035 en de natuur dan door dit uitstel uitgestorven zal zijn?

Hoeveel mensen houden er niet van bramen, zijn gek op klavertjes vier, brandnetels voor de soep voor de haartooi en de brandnetelgier om het moestuintje te bemesten? Allemaal dankzij CO2.

De veestapel moet gehalveerd van o.a. de vegetariërs, ondanks alle inspanningen van onze boeren, want die beesten poepen en plassen te veel en voor het gemak slaan ze de 8 miljard mensen op deze aardkloot over die dezelfde nare maar noodzakelijke gewoonte hebben, de gnoes en aanverwanten worden voor het gemak vergeten. Tegen de recente wereldwijde bosbranden ontdooiende permafrost en de bommenregens valt niet te compenseren al doen we nog zo ons best.

Makkelijk praten voor hen die zich al dan niet riant gehuisvest hebben. Minimaal 1 miljoen huizen, liefst woonboten, moeten er gebouwd worden en bij een uitdijende bevolking in Nederland zullen dat er méér worden. Gelukkig zijn de babyboomers, waaronder ik zelf, tussen nu en 15 jaar wel opgeruimd zodat hun kind/eren zeker zijn van huisvesting in het ouderlijk huis. Dat ‘probleem’ is dan deels opgelost ware het niet dat de aanwas uit probleemlanden blijft groeien. Dus toch maar flink bouwen.

CO2 mag een grote zorg zijn, de woningnood is voor ons even van een grotere orde. De natuur houdt zich niet aan een datum of een paar jaar. Wat in gang gezet is door de eeuwen heen laat zich niet door een paar Timmermansjaren oplossen. De wereld draait gewoon door natter droger heter kouder winderiger vervuilender of misschien helemaal niet meer. Wen er voorlopig maar aan. De zeewaterspiegel stijging is een dreiging die stevig aangepakt moet worden die stop je niet in 100 jaar. De Afsluitdijk en Deltawerken zijn daar een eerste wapen tegen. Bam doet al deels zijn best.

8 miljard mensen moeten eten leven en wonen en als het even kan dan in een respectabel huis liefst niet allemaal in Nederland.

Bouwen bouwen bouwen en wel graag door Bam.