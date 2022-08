Zondag 28 augustus 2022 om 14:16



25 jaar na haar dood, wordt de auto van prinses Diana verkocht voor 650.000 pond





Zaterdag ging een zwarte Ford Escort onder de hamer voor maar liefst 650.000 Britse pond. De wagen zelf is op het eerste zicht niet bijzonder, maar de eigenaar wel: de doodgewone wagen behoorde toe aan prinses Diana, de eerste vrouw van troonopvolger prins Charles. Ze hield ervan zelf rond te rijden, haar chauffeur werd benoemd tot copiloot.





Waar het Brits koninghuis rondrijdt met Rolls Royces en Daimlers, besloot prinses Diana in de jaren 80 zelf te beslissen waarmee ze wou rondrijden. Lady Di kocht een Ford Escort RS Turbo S1, in tegenstelling tot de wagens van het koningshuis een auto voor het gewone volk. De auto was, onder meer door een relatief lage kostprijs van 10.000 pond, bijzonder populair in het Verenigd Koninkrijk.



Zelf rijden



Echt rebels werd de prinses toen ze ook besloot zelf rond te rijden in haar Ford: “Alle andere leden van de koninklijke familie reden rond in Londen, maar achter in een officiële wagen. En zij rijdt zelf met een auto, die je in de woonwijken ziet geparkeerd staan”, vertelde Arwel Richards, specialist in klassieke auto’s voor Silverstone Auctions, het veilinghuis dat de wagen verkocht.



Nog volgens Richards bezit de eigenaar nu “een van de bestbewaarde exemplaren van dit model, en ook een deel van de geschiedenis die er bij hoort”. Oorspronkelijk vroeg prinses Diana een rood exemplaar in cabrio-versie, maar op aanraden van haar beveiliging werd toch geöpteerd voor de iets minder opvallende versie, mét dak. De wagen, die door Ford enkel in het wit werd geleverd, moest in opdracht van Buckingham Palace zwart worden overschilderd.



De prinses gebruikte haar wagen regelmatig, en werd achter het stuur gefotografeerd in de Londense wijken Chelsea en Kensington, met prins William (toen nog maar enkele jaren oud) achteraan in een kinderzitje. Haar bodyguard, een lid van SO14 (de Koninklijke Beveiliging) moest plaatsvatten op de bijrijderszetel. Uiteindelijk zou Lady Di drie jaar lang met de auto rijden, tussen 1985 en 1988. Met 40.000 kilometer op de teller werd de wagen teruggegeven aan fabrikant Ford. Nu werd besloten een nieuwe eigenaar te zoeken.



Record voor Escort





Volgens Jonathan Humbert, de veilingmeester die de verkoop van de wagen in goede banen moest leiden, was er bijzonder veel interesse in de wagen. In twaalf jaar tijd kreeg Silverstone Auctions nog nooit zoveel biedingen via telefoon. Het openingsbod was 100.000 pond, maar dit bleek voor de echte verzamelaars veel te laag. Op 450.000 pond ging de veiling over op een tweestrijd tussen een kandidaat-koper uit Dubai en een Brit uit Cheshire.



De enige zwarte Ford Escort RS Turbo S1 (zo overeengekomen tussen SO14 en Ford) ging uiteindelijk onder de hamer voor 650.000 pond; een absoluut recordbedrag voor een Ford Escort. Met extra buyer’s premium inbegrepen betaalde de man uit Cheshire uiteindelijk 730.000 pond voor de wagen.



Het is echter niet de eerste wagen van prinses Diana die geveild werd: vorig jaar ging de zilveren Ford Escort Ghia uit 1981, een huwelijkscadeau van prins Charles, voor 52.000 pond over de toonbank. De verkoop van de zwarte Escort vindt bijna 25 jaar na de dood van de ‘People’s princess’ plaats: op 31 augustus 1997 crashte de wagen met Diana, haar vriend Dodi Fayed en chauffeur Henri-Paul in de Pont de l’Alma-tunnel in Parijs. De chauffeur was onder invloed en de wagen werd achtervolgd door paparazzi. Het trio overleefde de crash aan hoge snelheid niet; Diana’s bodyguard Trevor Rees-Jones was zwaargewond maar overleefde.