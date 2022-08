Wat je ziet sinds de credit crisis uit 2008, dat in feite Europese banken & verzekeraars(ik noem met name in Nederland ABN AMRO en ING en Aegon) qua koers geen deuk meer in een pakje boter slaan. En kijkende naar de intrinsieke waardes van respectievelijke bedrijven immens ondergewaardeerd zijn..



Met name banken zijn toen keihard aangepakt en moesten daarna half onder curatele aan een waslijst van maatregelen voldoen van de ECB en nationaal gezien werden overheden oa fanatiek met anti witwas beleid en andere maatregelen om de banken aan banden te leggen..



Verder had je de zuidelijke landen die een veel te hoge staatsschuld hadden en door een sterke lobby van die landen, ik noem met naam een Mario Draghi Italië en een Christine Lagarde Frankrijk, als ECB, als President of the European Central Bank dus, die dus gebaat waren bij een lage rente en die dus ook kregen..



Dragi en La Garde hebben sinds 2011 de tijd gehad om dwingend de zuidelijke landen tot een schulden afbouw te dwingen.. Dit is niet gebeurt. En nu blijft La Garde halfslachtig de rente te weinig te laat in de EU verhogen met als gevolg dat de euro verzwakt t.o.v. de dollar. Want die is in trek en en gewild dankzij de continue verhogingen van de rente door de FED aldaar. Dit betekend dat La Garde de concurrentie positie van de euro en dus de EG aan het uitholen is.. Dit zal ook niet houdbaar zijn op lange termijn, de FED heeft alweer volgende rente hikes aangekondigd.. (wat trouwens traditioneel gezien goed is voor het verdien model banken en verzekeraars, vanwege de enorme uitstaande kapitalen.. En het wordt dus, gezien tegen deze achtergrond weer de hoogste tijd dat er een voorzitter ECB komt uit een noordelijk Europees land.. Voor wie een rente stijging geen vies woord is.. De zuidelijke landen hebben nu meer als een decennium gehad om order op zaken te stellen op hun balansen. Het is mooi geweest zo!



Maar tot die tijd hebben door bovenstaande relaas de Europese banken en hun aandeelhouders hiervan helaas de zure vruchten mogen plukken in de vorm van een danige a geserveerde koers; sinds de creditcrisis 2008 is het nooit meer goed gekomen met de koers van de banken..(zie afb.) De short en hedge fondsen zoals Marschall Wallace Bridgewater Associates, LP zijn enorm in de kaart gespeeld door lokale overheden die giga witwas boetes oplegden en ECB beleid dat banken dwong om verplicht enorme stroppenpotten aan te leggen, kapitaal dat niet meer ingezet kon worden om te renderen, of de lage rentes en het verplichte overnight stallen van enorme hoeveelheden miljarden euro's, waar een stevige negatieve rente voor moest worden afgerekend.. Of lokale overheden zoals in NL die verplicht de banken dwongen om enorme en zeer dure hoeveelheden FTE(3000 in geval van ABN AMRO) in te zetten voor zinloze witwas controles van normale burgers, die tot uiteindelijk een totalitaire staat zullen leiden, maar dat terzijde..

De short- en hedgefundmanagers hebben al heel wat bloemetjes late afsturen naar Mario en tante Christine..

(en ook naar zeer zwakke management van een ABN AMRO en een ING, onder druk van Vadertje Staat.. Aegon heeft gelukkig nu wel een CEO in de vorm van een Lard Friese, voor wie aandeelhouderswaarde creëren géén vies woord is..)



Aangezien deze zaken al lang(14 jaar) spelen niet écht snel op korte termijn gaan veranderen in mijn optiek, en de banken hierdoor toch gedoemd zijn om ondergewaardeerd te blijven door de verkoopdruk op hen aandelen.. Heb ik een Counterplan bedacht.. Wie ben ik, maar zo schiet het ook niet op..



Het bestaat uit 2 delen:

1- Om te beginnen kunnen aandeelhouders collectief hen dividend vanaf heden gezamenlijk op een afgesproken dag en tijd omzetten in nieuwe aandelen. Als dit genoeg aandeelhouders tegelijk doen, creëer je een stevige shortsquzee die de nodige shorters uit hun positie ramt hen hen verplicht dwingt terug te koen op hogere koersen..

2- De banken moeten veel grotere eigen aandelenprogramma's starten.. Een Super Eigen Aandelen inkoopprogramma. Banken en verzekeraars zijn onvoldoende in staat om zelf op eigen kracht aandeelhouderswaarde te creëren, ze zijn niet bestand tegen de marktomstandigheden en het shortgilde om voldoende aandeelhouders waarde te creëren. Dat mag je nu gewoon stellen naar 14 jaar van underperformen.. Laat ze dan maar, als het niet goedschiks wil, dan maar kwaadschiks waarde creëren en de banken en verzekeraars zichzelf van de beurs laten kopen.. Het effect zal 2-ledig zijn.. Je jaagt er alle shorters mee uit de koers en je jaagt uiteraard de koers stevig op..



En denk niet dat dit onmogelijk is.. Neem een ABN AMRO, heeft op dit moment nog 890 miljoen aandelen.. Waarvan er 398 miljoen vrij verhandelbaar zijn.. De rest is in het bezit van het NLFI. 398 miljoen x gemiddelde aankoopkoers € 15, want uiteindelijk zal de koers stijgen natuurlijk hierdoor. = 5.9 miljard euro. Q2-2022 heeft ABN 1.88 miljard opgehaald. als ze dit alle kwartalen halen zit je op 7.52 miljard aan opbrengsten. Laat ze eens hiervan 2/5 inzetten om ABN op te kopen. Zit je op een ruime 3 miljard per jaar die ingezet kan worden voor een Super Eigen Aandelen inkoopprogramma..!!



Overigens hoef je echt niet te wachten tot echt alle aandelen van de beurs zijn gekocht om dan koersen van € 25, € 35, € 50 en hoger te gaan zien dan. Het aankondigen van nieuws van een Super Eigen Aandelen inkoopprogramma alleen al zal de koers met euro's tegelijk omhoog jagen, er zullen dan zeer veel grote (institutionele) beleggers gaan instappen op dit nieuws.. (en denk aan Porsche, de laatste stukken werden voor vele duizenden euro's van de beurs gekocht.. Deze situatie kan dan ook ontstaan voor een ABN AMRO of een ING..!



Waarom dit niet gewoon doen, beste Raden van Bestuur van Banken en verzekeraars? Iedereen wint: In geval van ABN AMRO zelfs de Staat en indirect de belastingbetaler.. Dit drama hooft zich dan niet meer voort te slepen, en de overheden en de ECB spekken net langer ongewild de zakken van shortfunds en hedgefonds, voor wie de banken een zekerheidje waren, het laatste decennia..

Banken zelf lopen minder de kans op een bankrun, want onzekerheden komen niet langer in een te lage naar benenden geroste koers als indicator hiervoor. De medewerkers krijgen meer zekerheid, want banken worden niet langer beursgnoteerd afgerekend op hen (te gereinge) kostenbesparingen programma's en natuurlijk de aandeelhouders als stakeholders.. En in geval ABN AMRO, vadertje staat.. de belastingbetaler dus, en de pensioengerechtigden in Nederland, want grootste pensioenfonds ABP zit ook belegt in zowel ABN AMRO als ING en Aegon..



Graag een AB als U het het dit plan eens bent en ik ben benieuwd wat de rest van het forum van dit plan denkt..



(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal, zoals analisten ook hadden voorzien, iets meer inkomsten gerealiseerd, en de bank boekte ook meer winst dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was niet verwacht. Dit blijkt woensdag uit de cijfers die ABN AMRO voorbeurs publiceerde.



De totale inkomsten lagen op 1,88 miljard euro, waar analisten vooraf hadden gerekend op 1,81 miljard euro. Dat is ook meer dan de 1,73 miljard euro in het tweede kwartaal van 2021.