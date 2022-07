Aandeel BAM Groep Koninklijke AEX:BAMNB.NL, NL0000337319

Afgelopen maand en maanden is Bam afgeslankt o.a. door de verkoop van Wayss & Freitag aan Zech. (mits goedkeuring per Q3)

Het geeft een boekwinst van 50 miljoen euro en verbetert de solvabiliteit van 14,5 met 2%.



Door de verkoop, volgens Cobouw, is BAM nog niet verlost van de Fehmarnbelt-tunnel en de financiële risico’s die daarmee gepaard zouden kunnen gaan. BAM (Infra en International) zijn ook onderdeel van de internationale joint venture Femern Link Contractors. Het totale project heeft een gezamenlijke contractwaarde van 3,4 miljard euro. Het aandeel van BAM is voor het vertrek van Wayss & Freytag 25 procent (850 miljoen euro) voor BAM.

Inmiddels is BAM Infra het enige onderdeel van BAM dat nog in het project zit met een belang van 12,5 project (werkvoorraad 400 miljoen euro).



Wayss werkt nog aan een nieuwe 7 kilometer lange spoortunnel in München en de uitbreiding van de snelweg A10/A24 bij Berlijn (een pps-project).



De jaaromzet van 500 miljoen met 1100 man. Wayss veroorzaakt bij mij nog wel eens een oprisping als ik terugkijk naar die ramp in Keulen.



Begin 2021 zette BAM Duitsland en België te koop.



Er is inmiddels een reeks aan bedrijven verkocht. In februari 2022 is het Belgische dochterbedrijf BAM Contractors (omzet 190 miljoen euro, 400 werknemers) overgedaan aan het Belgische bouwbedrijf Stadsbader Group.



Eind vorig jaar werd een ander Belgisch bedrijf door BAM van de hand gedaan: BAM Galère (omzet 200 miljoen, 650 werknemers). Het bedrijf uit Luik werd verkocht aan de Belgische bouwgroep Thomas & Piron.



Vorig jaar verkocht BAM ook de verliesgevende Duitse bedrijven BAM Immobilien-Dienstleistungen en BAM Sports, aan Zech en Gustav Zech Foundation. Die bedrijven waren goed voor een omzet van rond de 500 miljoen euro.



BAM bestaat in België na de verkoop alleen nog maar uit BAM Interbuild, BAM FM en Kairos. In mei maakte BAM bekend dat deze bedrijven niet verkocht zullen worden omdat ze bijdragen aan de winst.



In Duitsland heeft BAM nu alle bedrijven verkocht.



Rest Bam International nog of het sterft langzaam uit.



De risiko’s zijn door de verkopen aanzienlijk afgenomen en mogelijk draagt dit eindelijk bij aan gezonde marge’s. De onderneming is wat overzichtelijker geworden en de voorfinanciering minder mega.



Dit alles heeft zich nog niet vertaald in hogere koersen, sterker, ondanks de betere resultaten en vooruitzichten hangt de koers op bijstandsnivo mede door het algemene beurssentiment.



Het wachten is op het voortvarende kabinet met veel beloften en geschreeuw om honderdduizenden huizen. In co2 kun je niet wonen door co2 kun je wel groeien en ondanks co2 wel bouwen. De Timmermansen, vdWallen en Vollebroeken om er maar een paar te noemen van deze wereld raken met hun radicale en soms tegenstrijdige plannen de bouw en landbouw in Nederland. Beter dakloos op de hei dan koeien in de wei.



Dublin en Dubai zitten nog in de molen waarbij ik ergens vernam dat Dubai tot een oplossing dreigt te komen. AZ en BubbleD verkeren nog in smoorstrijd bij de m/v met witte beffen..



Over de Afsluitdijk heeft men een constructieve dialoog gevoerd met Rijkswaterstaat en Bam ondersteunt de afspraken over vergoeding, extra werkzaamheden, onder protest van o.a. Dura, wijziging projectopdracht. Hier komt Bam mooi gunstig mee weg.



18 augustus mogen we ons weer verheugen in de cijfer presentatie en wordt er mogelijk bekend of er inmiddels, het kwartaal is nog jong, goedkeuring is verkregen inzake de verkoop van Wayss&Freitag.