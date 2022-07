Deze 5 dingen moeten goed gaan om de aandelenmarkt in de tweede helft van 2022 te laten opveren



Matthew Fox 01 jul 2022



Aandelenbeurzen in hebben een bijzonder zwakke eerste helft van het jaar achter de rug.

Koersherstel in de tweede helft van dit jaar is nog mogelijk, volgens analistenbureau Ned Davis Research.

Voorwaarde is wel dat het met 5 dingen de goede kant op gaat de komende maanden.



Het gaat zo slecht met de beurs, dat de eerste helft van dit jaar de beroerdste is geworden voor aandelenmarkten sinds 1970. Vergeleken met dezelfde tijd vorig jaar staat de brede, Amerikaanse S&P 500-index bijna twintig procent in de min.



Aanhoudend hoge inflatie, agressieve renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank en stijgende zorgen over een recessie hebben ervoor gezorgd dat financiële markten – van aandelen, obligaties tot aan cryptovaluta – in een neerwaartse spiraal zijn beland.



Maar de beurzen zouden ook zomaar kunnen herstellen in de tweede helft van 2022, schrijft beleggingsadviesbureau Ned Davis Research deze week in een rapport. Daarvoor is het wel nodig dat vijf economische factoren tekenen van verbetering vertonen.



“Een extreem zwak eerste halfjaar wordt bijna altijd gevolgd door een sterke tweede helft”, schrijft analist Ed Clissold in het rapport. Daarbij tekent hij aan dat er wel verbetering nodig is wat betreft “de inflatie, de Fed, de economie, geopolitiek en bedrijfsresultaten”.



Dat is nogal wat, want de seinen staan beslist niet op groen voor de factoren die Clissold noemt. Toch denkt hij dat er door het enorme pessimisme onder beleggers al veel slecht nieuws ingebakken zit in de markt. "Bear markets gaan niet vanzelf over. Macro-ontwikkelingen keren het tij."



1. Inflatie kan in tweede helft van het jaar terugvallen



"Voortekenen van verbetering op het gebied van de inflatie kunnen koersstijgingen op de beurs veroorzaken. Sinds juni 2020 is de consumentenprijsindex in de VS aan het stijgen. Een korte pauze waarin het gemiddeld minder stijgt dan in de laatste zes maanden, kan een teken zijn dat het ergste inflatiegevaar geweken is", schrijft Clissold.



2. De verhouding tussen kortlopende en langlopende rentes moet normaliseren



"De Amerikaanse centrale bank heeft duidelijk gemaakt dat het beteugelen van de inflatie prioriteit heeft, zelfs als dat leidt tot een recessie. Het doel is om de economie een zachte landing te geven", schrijft Clissold.



Op de beurs worden vraagtekens gesteld bij het vermogen van de Amerikaanse centrale bank om een recessie te voorkomen. Dit is te zien bij de verhouding tussen kortlopende en langlopende rentes. Daar is sprake van een zogenoemde afvlakkende rentecurve, waarbij kortlopende rentes bijna even hoog zijn als langlopende rentes. Dit wordt meestal gezien als een signaal voor een recessie.



Volgens Clissold moeten beleggers opletten of de rentecurve normaliseert, waabij kortlopende rentes dus duidelijk lager worden dan langlopende rentes. Dat zou een teken zijn dat financiële markten het risico op een recessie lager inschatten.



3. Het uitblijven van een recessie



'"De gemiddelde bear market zorgt voor een koersdaling van aandelen van 25 procent in negen maanden tijd, als een economische recessie uitblijft", rekent Clissold voor.



"Als een bear market wel gepaard gaat met een recessie , dan zien we een daling van gemiddeld 35 procent in iets meer dan vijftien maanden. In de afgelopen vijftig jaar is de mediaan van bear markets zonder recessie een daling van 18 procent gedurende een kleine 7 maanden. Als een economische recessie uitblijft, heeft de huidige terugval op de beurs het karakter van een gemiddelde bear market, zowel wat de tijdsperiode betreft als de omvang van de koersdaling."



4. Tijdens beursjaren met tussentijdse verkiezingen in de VS, presteert de beurs vaak zwak tot het slotkwartaal



Volgens de data van Ned Davis Research presteren aandelenmarkten in jaren met verkiezingen voor het Amerikaanse Congres doorgaans zwakker tot en met het derde kwartaal.



"De partij die het Witte Huis in handen heeft, verliest doorgaans zetels in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. Zeker in de eerste ambtstermijn van de president. Het goede nieuws is dat historisch gezien, de beurs relatief goed presteert als er een combinatie is van een Democratische president en een door de Republikeinen gecontroleerd Congres."



[b5. Bedrijfswinsten moeten redelijk stand houden

][/b]

"Vergelijkingen met vorig jaar laten zien dat de winstgroei in 2022 vertraagt. Het is alleen een kwestie van hoeveel", schrijft Clissold. "De manier waarop bedrijven personeelskosten kunnen verlagen, gaat bepalen of de prognoses van lagere winstgroei voor de tweede helft van dit jaar tamelijk goedaardig zijn of het begin van een recessie."