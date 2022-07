Grondstoffen« Terug naar discussie overzicht

JP Morgan voorziet superzomer voor grondstoffen

Door Belegger.nl



Grondstoffen kunnen deze zomer weleens flinke rendementen gaan opleveren vanwege een krap aanbod en lage voorraden. Dat stelt JP Morgan Chase & Co in de halfjaarlijkse outlook, waarover Bloomberg schrijft.



Gemiddeld kunnen de rendementen oplopen naar 10% aan het einde van de zomer en 5% aan het einde van het jaar.



Olie naar 150 dollar

De volatiliteit zal hoog blijven en de olieprijs kan op korte termijn naar 150 dollar per vat, zo staat in het rapport te lezen. Het wereldwijde aanbod van olie is krap omdat er veel minder geproduceerd wordt in Rusland en China, terwijl er veel vraag is naar benzine en diesel vanuit de transportsector.



"Krappe voorraden maken de markt kwetsbaar voor onverwachte verstoringen in de aanvoer. Denk aan de protesten in Libië, slechte oogsten in de VS en een actief orkaanseizoen waardoor raffinaderijen in de Golf van Mexico misschien wel moeten sluiten", schrijven de analisten. De hele sector blijft daarom een buy, stellen zij.



Graan: weinig zicht op wanneer Oekraïne weer up and running is

Wat betreft landbouw is er volgens JP Morgan 'weinig zicht' op wanneer de graanproductie in Oekraïne - de op vier na grootste producent ter wereld - weer aantrekt. Landbouwgrondstoffen kunnen daarom wel een rendement van 30% opleveren.



Voor consumenten is het vooruitzicht dus weinig rooskleurig. De tijd van Inflatie en hoge prijzen voor voedsel energie is voorlopig nog niet voorbij. "In tegenstelling tot eerdere periodes met hoge voedselprijzen, zullen hoge prijzen op zich niet genoeg zijn om de schaarste op te lossen. Die schaarste zal aanhouden."



Waarde-aandelen profiteren

Volgens Fidelity kunnen op lange termijn waarde-aandelen goed profiteren van de supercyclus in grondstoffen. De transitie naar een groene economie leidt tot een enorme vraag naar nikkel, kobalt en lithium. "Als deze trend aanhoudt en uitmondt in een supercyclus voor grondstoffen, staan beleggers mogelijk voor een nieuw paradigma."