Beursblik: Fed verhoogt rente met nog eens 75 basispunten

Door ABM Financial News op 26 juli 2022



(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve verhoogt de belangrijkste rente woensdag vermoedelijk met 75 basispunten, net als in juni. Dit is de algemene marktverwachting voorafgaand aan het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank.



De kans dat de Fed de rente met 100 basispunten zal verhogen is klein. De afgelopen weken speculeerde de markt daar wel op, nadat uit inflatiecijfers bleek dat de consumentenprijzen in juni met ruim 9 procent is gestegen. Kort na de publicatie van dat rapport, steeg de kans op een renteverhoging van 100 basispunten even naar meer dan 80 procent.



Diverse Fed-bestuurders temperden sindsdien die verwachting en dus is de marktconsensus 75 basispunten. Daarmee lijkt het rentebesluit van woensdag weinig spannend te worden. Er staan ook geen economische ramingen op de agenda.



"Als de Fed geneigd zou zijn om de rente in juli met 100 basispunten te verhogen, denken we dat ze vorige week waarschijnlijk haar intentie kenbaar zou hebben gemaakt, vooral omdat de financiële markten al een grotere stap hadden ingeprijsd", aldus Bank of America. De Amerikaanse bank rekent op een verhoging van 75 basispunten.



Volgens Bank of America is de Amerikaanse economie nog steeds oververhit, blijkt uit recente data over de arbeidsmarkt en de hoge inflatie. Recente macrodata tonen wel de eerste tekenen van een economische vertraging.



"De voorlopige PMI-cijfers in de VS over juli waren net zo matig als die in Europa. En dat baart zorgen. Ook in de VS knaagt de inflatie aan de koopkracht van burgers, vooral de Amerikaanse dienstensector liep stevige averij op in juli", aldus Jack Horvest van Van Lanschot Kempen.



Voor september rekenen economen van de Zwitserse bank UBS op een verhoging van 50 basispunten, na een verhoging met 75 basispunten deze week, hoewel zij 100 basispunten niet helemaal uitsluiten.



Dat doet valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst ook niet, maar hij vindt 75 basispunten voldoende.



"De Amerikaanse economie vertraagt te snel", aldus Derks.



De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen zei afgelopen weekend dat de Amerikaanse economie vertraagt, maar dat er nog geen sprake is van een recessie. Een recessie is volgens Yellen een brede krimp die veel sectoren treft en daar is volgens de voormalig Fed-voorzitter nog geen sprake van.



UBS denkt dat de zorgen over een recessie ervoor gaan zorgen dat de Fed na december stopt met het verhogen van de rente en mogelijk volgend jaar zelfs met renteverlagingen komt.



Ook valutaspecialisten van Ebury verwachten dat de rente deze week met 75 basispunten wordt verhoogd. Hoewel een aantal andere centrale banken, waaronder de Europese Centrale Bank, recent de markt verrasten met grotere rentestappen, is dit volgens Ebury voor de Fed geen optie, gezien de tekenen van een Amerikaanse groeivertraging.



"In het algemeen denken we dat grotere rentestappen tot het verleden behoren en de rente na de julivergadering weer met 25 of 50 basispunten wordt verhoogd, wat verdere dollarsterkte kan beperken", aldus de valutakenners.



De euro/dollar noteerde dinsdag op 1,0190.



Het rentebesluit van de Fed wordt woensdag om 20:00 uur bekendgemaakt. Een half uur later volgt een toelichting door voorzitter Jerome Powell.