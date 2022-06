Aandeel Ontex BRU:ONTEX.BL, BE0974276082

quote: Fagrontrader schreef op 8 juni 2022 11:02: Beste beleggers,



Waarom laten we ons inslikken door de grote vissen. GBL die in 2018 bod van PAI afwees omdat het het bedrijf meer dan €27,50 per aandeel waard zou zijn. Nu willen ze het zelf opkopen hetzij met een investeerder voor een fractie van dat bedrag. Hoezo moeten wij tevreden zijn met €10 per aandeel. Als ik naar de cijfers kijk, verwacht het bedrijf in 2023/2024 ongeveer op niveau van 2018 te liggen. Zowel op omzet level als ebitda. Hoe kan het dat het bedrijf nu ineens 1/3 van het bod in 2018 waard is?



Verhaaltjes over inflatie worden overtrokken. Ze geven zelf al aan dat ze contracten heronderhandelen. De inflatie gaat in voordeel van Ontex uitpakken met goedkopere producten.



Ze proberen ons wijs te maken dat €10 genoeg zal zijn. De koers stond nog precies een jaar geleden boven €11, en nu tevreden zijn met bedrag van rond €10??? Mijn aandelen krijgen ze niet voor die prijs.



Laten we als particuliere opkomen voor onze eigen belangen en een vuist maken. Wie doet er aan mee? Heb nu 6 beleggers mee, we zitten nu op circa 260k aandelen.

Inhoudelijk goede gedachten, maar laten we eens concreet maken wat we kunnen. Daarbij valt het overigens al op dat niemand reageerde op jouw oproep..1. In mijn omgeving heb ik (inclusief mijzelf) ook wel een paar beleggers die gezamenlijk zo'n belang hebben als jij noemt. Een en ander is overigens ook afhankelijk van de koers a.s. vrijdag omdat er geschreven call en putopties in de posities zitten.2. Dan komen we gezamenlijk met jullie tot een bedrag van circa 3,5 miljoen euro, ruwweg 0,5% van het aandelenkapitaal3. Om in eerste instantie effectief te blokkeren hebben we het tienvoudige nodig (nog afgezien van de trucs die private equity kan uithalen om je op andere manieren te onteigenen). Ik verwacht niet dat we dit soort volumes hier op de iex-site kunnen vinden of dat we zelf tot dit soort aantallen kunnen uitbreiden4. Een altijd terugkerend probleem is, wie het gaat betalen, zeg ik uit ervaring. Mochten we juridische stappen moeten ondernemen dan is een budget van 250k-500k noodzakelijk, oftewel 5 tot 10 eurocent per aandeel, als we dus in staat zijn een tien keer zo groot volume te kunnen groeperen.5. In dat geval is er overigens ook sprake van ' acting in concert' waarbij de namen van de betrokkenen bekend worden en dat moeten ze ook maar willen.Er zijn inmiddels zo'n vier weken verstreken en er is nog niet eens een bod, logisch omdat het te vroeg is uitgelekt, maar bij welke prijs zou jij in actie willen komen en wat is jouw visie op bovenstaande punten?