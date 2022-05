Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

Lena.



Een Russische meisjesnaam, met de betekenis: 'aantrekkelijk, verleidster'.

Spreek het maar rustig uit, en je bent verkocht.



We schrijven het jaar 2022. De maand juni nadert.

De economische tijden zijn onzeker.

Toch vinden interne projecten hun doorgang.



Heden ten dage heerst er een klein politiek conflict in het Oostblok.

De wereldwijde gevolgen van deze onrust zijn ook doorgedrongen in de werkplaats.

Sinds de laatste maanden is het ongewoon druk op de pharmaceutische afdeling.

In afgesloten ruimten wordt hard gewerkt. Een nieuw project is geboren.

Dit project is anders, het is voelbaar in de atmosfeer.

De werkplaats met het doorgaans stoffige karakter is omgetoverd tot wonderland.



Laboratoriumjassen krioelen door elkaar. Af en toe beweegt een stropdas zich door de menigte.

Iedereen wil haar zien: Lena

Haar krachtige uitstraling is voelbaar.

Dergelijke krachten zijn zelfs met de meest moderne meetapparatuur niet te visualiseren.

De monitor is uitgeschakeld, die gaf alleen maar ruis.



Inmiddels zijn enkele fasen succesvol doorlopen.

Het einde van de pijplijn is in zicht. Lena is er klaar voor.

Menig professioneel kansspel beoefenaar kreeg haar in het vizier, en sloot haar zorgvuldig in de volatiele portefeuille.

Lange tijd was er nog twijfel, weer een nieuwe hype met een mooie naam?

Maar zie daar, ze schittert op de catwalk. Elegant beweegt ze zich voort, stijgend op de ladder der marktkapitalisaties.

Onverschrokken kijkt ze om zich heen, met haar grote bruine ogen. De ogen van een roofdier.

De laboratoriumjassen zijn er bij gaan zitten. Vol ontzag wordt in stilte de bewegingen gade geslagen.

Nog even, dan zal Lena worden losgelaten in het nieuwe jachtgebied.



Menig man kijkt zijn vrouw smekend aan om enkele aandelen te mogen kopen.

Relatiebreuken worden verzwegen, als je Lena maar bezit.

Zelfs volhardende beleggers met oerdegelijke waardeaandelen grijpen de telefoon om te informeren hoe het zit.



En het zit als volgt:

Je wilt samen zijn met Lena, de ogen gesloten.

Samen met haar het avontuur beleven, niet ontwaken uit de roes.

Lena bepaalt de toekomst. Ze spot met de wetten van vraag en aanbod in de markt.

Er wordt schaamteloos geflirt met uitersten van koersbewegingen op de pharmaceutische handelsbeurzen.

Het is een magneet, er valt niet aan te ontkomen.



Welkom in deze draad Pharming Juni 2022.