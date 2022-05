1. Wanneer kies ik voor een warmtepomp en welke zijn er?



Er zijn een aantal redenen waarom een warmtepomp een goede oplossing kan zijn. Je gasverbruik gaat omlaag met een warmtepomp en dat is goed voor het milieu. Een lager gasverbruik levert je bovendien een besparing op je energierekening op.



Wellicht dat je dit volledig aardgasvrij wilt doen of dat je zoekt naar een duurzame combinatie met je huidige cv-installatie. Warmtepompen zijn in te delen in twee hoofdcategorieën: de all-electric warmtepompen en de hybride warmtepompen. Daarnaast zijn warmtepompen in te delen naar warmtebron (lucht, water, bodem) en afgiftesysteem (water of lucht).



Een lucht/water warmtepomp haalt de warmte uit de lucht bijvoorbeeld de buitenlucht en draagt deze over aan het water van de cv-installatie. Dit type wordt gebruikt als all-electric warmtepomp en als hybride warmtepomp.

Een water/water warmtepomp haalt de warmte door middel van water uit de bron, bijvoorbeeld uit de bodem en geeft die af aan het water van de cv-installatie. Dit zijn meestal all-electric warmtepompen.

Een lucht/lucht warmtepomp haalt de warmte ook uit de (buiten)lucht en draagt deze over aan de binnenlucht. Een voorbeeld hiervan is een airco die in de winter gebruikt wordt als ruimteverwarming.



Door je huis duurzaam te verwarmen bereid je je voor op een (aardgasvrije) toekomst. Uiterlijk in 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande woningen al van het aardgas af zijn. Dat betekent dat er een alternatief moet komen voor de op aardgas gestookte cv-ketel, bijvoorbeeld met stadsverwarming of een warmtepomp. Of door gebruik te maken van duurzaam gas, zoals biogas en in de toekomst misschien waterstofgas.



Tip: Check wat de plannen zijn in jouw gemeente om van het aardgas af te gaan. Heeft jouw gemeente nu nog geen concrete plannen voor de aanleg van een warmtenet? Dan kun je in de tussentijd met een hybride warmtepomp minder aardgas verbruiken. Eventueel kan een hybride warmtepomp ook gecombineerd worden met stadsverwarming.

Tip! Collectieve Inkoop Warmtepomp



Een hybride warmtepomp is een goede oplossing voor het meer duurzaam verwarmen van je woning. Doe de warmtepompcheck en ontdek of jouw woning geschikt is.



2. Hoe goed moet mijn woning geïsoleerd zijn?



Een warmtepomp stelt een aantal eisen aan je woning. Voor een hybride warmtepomp heb je minimaal een energielabel C nodig (denk aan spouw-, vloer-, dakisolatie en HR++ glas). Voor een zelfstandige warmtepomp is zelfs minimaal een energielabel B tot A nodig. De meeste woningen die na 1995 zijn gebouwd, zijn voldoende geïsoleerd en hebben energielabel B.



Tip: Ga je verbouwen of renoveren? Misschien een goed moment om na te denken over het isoleren en duurzaam verwarmen van de woning.

3. Hoeveel ruimte heb ik nodig voor een hybride warmtepomp?



Binnen en buiten de woning voldoende ruimte nodig om de binnen- en buitenunit van de warmtepomp te kunnen plaatsen. Binnen heb je beperkte ruimte nodig maar wel zo dicht mogelijk bij de cv-ketel. De exacte afmetingen van de binnenunit zijn afhankelijk van het merk en type hybride warmtepomp. De ruimte die je minimaal nodig hebt is 1,0x0,6x0,4 meter (hxbxd).



De buitenunit kan op de grond of op het dak staan of aan de gevel hangen. Hij moet minimaal 0,5 meter van de erfgrens met de buren af staan. Om te kunnen voldoen aan de geluideisen moet de afstand tot de erfgrens soms groter zijn. De maximale lengte van de leiding van de binnen- naar de buitenunit is 20 meter. De ruimte die je nodig hebt is minimaal 1,0x2,0x1,0 meter (hxbxd). Daarnaast moet er een vrije toevoer van luchtstroom zijn. De exacte afmetingen van de buitenunit zijn afhankelijk van het merk en het type hybride warmtepomp.



4. Waar moet mijn cv-installatie aan voldoen?



Het warmteafgiftesysteem verspreidt de warmte in de woning. Denk hierbij aan de radiatoren, convectoren of vloer- en wandverwarming. De verwarmingselementen in huis moeten geschikt zijn voor een warmtepomp. De meeste warmtepompen verwarmen het cv-water tot ongeveer 45-50 graden, terwijl een traditionele gasgestookte cv-ketel het water kan opwarmen tot ongeveer 70-90 graden. Om te kijken of jouw verwarmingssysteem op een lagere temperatuur de woning warm krijgt, kun je de cv-ketel in het voor-en najaar op 50 graden zetten. Als jouw woning dan comfortabel warm wordt, is jouw woning geschikt voor een hybride warmtepomp. Komen niet alle ruimtes in huis voldoende op temperatuur, laat dan je radiatoren waterzijdig inregelen. Het is het aan te raden om de hybride warmtepomp te combineren met een cv-ketel van maximaal 10 jaar oud.



Tip: Wil je weten of jouw woning op lage temperatuur warm wordt? Doe de 50 graden test.



5. Wat kost een hybride warmtepomp en wat levert het op?



De prijs van een hybride warmtepomp (5kW) varieert van € 4.500 tot € 6.000 inclusief btw en installatie. Naast de aanschaf-/installatiekosten zijn er nog andere kosten om rekening mee te houden. Denk aan mogelijke aanpassingen van de elektra aansluiting (circa € 275, de prijzen variëren per netbeheerder), aanpassingen van de radiatoren (€ 400 tot € 500 voor waterzijdig inregelen) en onderhoud van de warmtepomp (€ 75 tot € 175 per jaar). Een hybride warmtepomp gaat ongeveer 15 jaar mee.



Als je het aantal kuub gas wat je bespaart met de hybride warmtepomp (zo'n 40 a 60% van je gasverbruik) maal twee doet, geeft dat ongeveer aan hoeveel extra stroom je verbruikt (in kWh). Hoeveel je met een warmtepomp precies bespaart op het gasverbruik en hoe lang het duurt voordat je de investering terugverdient, is afhankelijk van je woning, je persoonlijk verbruik en het type warmtepomp.