Beleggingsexpert Niels Koerts van IEX, afgelopen vrijdagbij AEX 686en iShares CoreUCITS ETF (Acc) op 72,18en aandeel IEX Group 1,90 (komt van 4,88)"Deze forse koersdaling is een zegen voor startende beleggers"Ach, je moet maar denken: ze begrijpen vast dit grafiekje niet:Toelichting:The ratio of U.S. nonfinancial market capitalization to corporate gross-value added, including estimated foreign revenues (MarketCap/GVA), along with the yield on long-term Treasury bonds on the base axes. The vertical axis shows the actual subsequent average annual total return of the S&P 500 over the following 12-year period. Valuations and interest rates as of, along with the fitted 12-year return, are shown by