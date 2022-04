Aandeel ArcelorMittal AEX:MT.NL, LU1598757687

Nieuwe maand, hoe staat ArcelorMittal ervoor na een bewogen jaar.



De cijfers zijn duidelijk:

Ebitda 19,4 Miljard

Shipments 63 MT

Ebitda/ton 308

Bookvalue/aandeel 50,78

earnigs/aandeel 13,53



Voorwaar dit zijn cijfers waarmee je thuis kunt komen.

Nu nog de toelichting die erbij hoort komende donderdag van Mittal jr.

Zonder toelichting zou je zeggen boekwaarde/aandeel 50,78 moet de ‘komende’ koers zijn.



Maar……

Koers is de verwachting, en de verwachting laat nogal een aantal open eindjes zien.

1: Hoe reageert mr. Mittal op Glass Lewiss m.b.t. de 29 (steel/mining 16/13) dodelijke ongevallen.

2: Hoe om te gaan met de weerstand in Liberia

3: Wat te doen met Acciaierie (ex. Ilva), het lease contract eindigt eind mei. Dan moet Arcelor beslissen, doorgaan of stoppen!

4: Hoe ontwikkeld de situatie in Ukraine zich.

5: Energieprijzen en CO2 uitstoot



Rode draad, voor Arcelor, is deze is natuurlijk de samenhang van deze problemen. M.a.w. hoe e.e.a. af te stemmen opdat alle processen en dan met name de eindprocessen (bekleed) maximaal worden benut.

De vraag naar Crude steel zal steeds groter worden, daarvoor is nodig meer erts en meer pig-iron.

Liberia laat dit tot op heden afweten (verwachting = van 5 naar 15 MTA).

Productie staal in U.S. is weggevallen.



Gelukkig loopt Brazilië als een trein, zowel erts als de interne vraag naar staal als wel aanvoer van plakken naar Calvert, hoewel de verwachting is dat de interne (Brazilie) vraag zal terug lopen.

De strategische aankoop van de HBI plant Voest Alpine, plus de nieuw te bouwen EAF in Calvert zorgt dat de walserijen in de U.S. weer hun eigen voeding krijgen, die na de verkoop van de staalfabrieken in de U.S. uit Brazilië/Mexico moest komen.



India loopt naar verwachting, zowel staal als erts, met een goedkoop en lange termijn gas contract vanuit de P.G. zijn ook de energie kosten daar te overzien. Investeringen lopen zoals verwacht.



Blijft over zorgen kindje Europa, ex. ILVA blijft achter, hierdoor blijft de 2e grootste staalverbruiker in Europa (Italia) schreeuwen om ijzer. Normaal kwam dit uit Ukraine, India, Turkije of Rusland. Daar moet nu een alternatief voor worden gevonden. Dit betekend dat de verwachtingen/productie van Liberia heel belangrijk gaat worden. (ebitda/ton is voor Europa zo laag door o.a. het erts probleem).

Daarom is de ebitda/ton van Brazilië veel hoger, 355 t.o.v. de 202 van Europa.

Toekomst: de vraag naar staal, vreemd dat men zich afvraagt wat deze gaat doen, er ligt een heel groot land in puin, 2 grote legermachten hebben de helft van hun materiaal omgevormd tot schrot.



Over de staal vraag hoeven we ons dus niet meer druk te maken deze zal groot worden. Vraag blijft of deze kan worden ingevuld zoals we zouden wensen, zonder Russen/Chinezen.



Veel eigen geld, weinig schulden, veel investeringen op stapel. We gaan het zien, komende week antwoorden van mr. Mittal, en daarmee komt de koers weer terug naar waardes waar het hoort te zijn. Dit is richting de boekwaarde/aandelen en dat is (richting) 50,78.

Ik wens u veel succes de komende week.



