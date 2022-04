maandag 25 april 2022



HET UUR VAN DE WAARHEID



Kijk uit, want een harde landing is in zicht. De wereld zal er nooit meer uitzien, zoals vroeger. De wereld is uit elkaar gevallen in verschillende blokken. Het vertrouwen is weg. De droom van politieke en economische globalisering is voorbij. Rusland en China zijn op weg om het model van Noord-Korea na te bootsen. De economische sancties kunnen worden uitgebreid en nog heel, heel lang duren. Een aanzienlijk lagere internationale economische groei is nu te verwachten. Een toeleveringsketen functioneert, in onzekere tijden, helemaal niet meer zo vlot. 'Just-in-time' leveringen zullen steeds meer worden vervangen door 'just-in-case' voorraadmanagement. Zelfvoorziening wordt het nieuwe wachtwoord. Zekerheid is troef!



Het is het uur 'U'. Het staat nu te gebeuren. De vraag is, hoe houden we ons overeind. Kunnen we alles onder controle houden? De wereld heeft immers te lang een te lage rente gehad. Daarom is de wereld, met open ogen, erin getuind met veel te hoge schuldposities. Bijna iedereen loopt daarom tegen de lamp, zodra de hogere rentelasten te veel pijn doen. Er komt geen zachte landing.



Alles draait rond de machtige Amerikaanse Dollar. De Dollarindex (DXY), een graadmeter tegenover de belangrijkste valuta's (zie hierboven), is in 20 jaar nog nooit zo hoog geweest. Maar die stijging gaat nog veel verder. De Dollar staat immers nog steeds lager dan in 2008 en 1985. Alles is relatief. Amerika is veel meer zelfvoorzienend in voedsel en energie dan welk ander land ook. Verder is de Amerikaanse rente veel hoger dan die van vele ontwikkelde landen. Dus in een economische en politieke wereldcrisis, is de kapitaalvlucht in Dollars niet te stuiten.



In een tijd van hoge inflatie, zijn landen met sterkere valuta's, grote winnaars. Inflatie wordt afgeremd, als een valuta omhooggaat tegenover de valuta's van de handelspartners. Een hogere rente kan inflatie de genadeslag geven en stuwt een valuta omhoog.