Nestlé het grootste Europese bedrijf (beurswaarde = CHF 342 miljard) ontbrak nog op dit forum!



Nestle Q1 2022 organische groei, omzet beter dan verwacht; vooruitzichten blijven goed

(PLX AI) - Nestle Q1 organische groei 7,6% versus schatting 5%.

• Q1 omzet CHF 22.200 miljoen vs. schatting CHF 21.688 miljoen

• Vooruitzichten FY autonome groei 5% (ongewijzigd)

• Vooruitzichten FY gecorrigeerde EBIT-marge 17-17,5% (ongewijzigd)



Nestlé profiteert van terugkerende klanten naar kantoor



21 april 2022 om 8:54 uur

Vevey – Nestlé begon het jaar bijzonder sterk, niet in de laatste plaats dankzij het herstel van de buitenshuisconsumptie. Na de versoepeling van de pandemische beschermende maatregelen keerden mensen terug naar kantoor en trakteerden zichzelf vaak op koffie of dronken S.Pellegrino-mineraalwater in het restaurant, dat weer open was.



Dit vertaalde zich in een zeer sterke organische groei van Nestlé's out-of-home kanalen. Volgens een verklaring van donderdag zijn deze met 35,6 procent gestegen. In 2021 had de groep hier al een fors herstel opgetekend met een stijging van ongeveer een kwart. Met de verkoop van deze kanalen overschreed Nestlé volgens de informatie zelfs het pre-crisis niveau van 2019.



Tijdens Corona zakte de buitenshuisconsumptie met ongeveer een derde in. Omdat mensen thuis bleven, waren de restaurants en cafés gesloten.



De ontwikkeling van out-of-home-kanalen was vooral sterk in Noord-Amerika, Europa en Zone AOA met Azië (exclusief China, dat nu een aparte geografische zone is), Oceanië en Afrika.



De verkoop in de winkels liep wat terug.

Maar niet alleen in restaurants en cafés kocht men beduidend meer Nestlé-producten. De Groep groeide ook in het tweede verkoopkanaal, de detailhandel, en boekte een organische omzetgroei van 5,9 procent.



Dit in vergelijking met 2021, toen de detailhandel met 6,4 procent groeide, zij het een lichte vertraging. Maar het laat duidelijk zien dat wanneer mensen weer vaker uit eten gaan, ze minder in de supermarkt kopen.



Ook de internetverkopen lopen terug. Deze steeg met 5,0 procent. Het was echter met bijna 40 procent gestegen in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar, en de groei was daarom op een hoge basis. (awp/mc/ps)