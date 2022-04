Onward Medical publiceert Parkinson-studie in invloedrijk tijdschrift



Behandeling ook bruikbaar bij Parkinson



(ABM FN) Onward Medical's behandeling van hypotensie bij ruggenmergletsel kan ook worden toegepast bij de ziekte van Parkinson en dat werd in het invloedrijke New England Journal of Medicine gepubliceerd. Dit maakte het bedrijf met noteringen in Amsterdam en Brussel donderdagochtend bekend via een persbericht.



De aanpak van Onward voor de behandeling van orthostatische hypotensie bij een patiënt met MSA-P, een degeneratieve aandoening van het zenuwstelsel, kan ook worden gebruikt bij neurodegeneratieve aandoeningen als de ziekte van Parkinson.



Het onderzoek werd uitgevoerd door NeuroRestore, een samenwerkingsverband tussen het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie en het Centre Hospitalier Universitaire Vaudois.



Door: ABM Financial News



(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical heeft licenties voor twee nieuwe technologieën van het wetenschappelijk instituut EPFL en het universiteitsziekenhuis van Lausanne die de ruggengraat stimuleren, toegevoegd aan zijn portefeuille. Dat maakte het bedrijf maandagochtend bekend.



De technologieën mogen worden gebruikt voor de commerciële ontwikkeling van een apparaat dat via draadloze signalen uit de hersenen de ruggengraat stimuleert, bij patiënten die verlamd zijn aan armen en benen door een dwarslaesie.



In de Verenigde Staten en Europa zijn 650.000 mensen met schade aan de ruggengraat die hierdoor kunnen worden geholpen en mogelijk weer zou kunnen staan en lopen.



Ook mogen de technologieën worden gebruikt voor aandoening die het lopen bemoeilijken bij mensen met de ziekte van Parkinson, ook door stimulatie van de ruggengraat, om hun mobiliteit te verbeteren.



Er zijn bijna een miljoen mensen in de VS en Europa met Parkinson die hiervoor in aanmerking komen.



(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical kan tot het einde van 2024 zijn activiteiten financieren. Dit meldde het medische technologiebedrijf dat innovatieve therapieën creëert voor mensen met een dwarslaesie maandag nabeurs.



De kaspositie van het bedrijf zal de impact van de verstoringen in de aanvoerketen, die van invloed kunnen zijn op bepaalde ontwikkelingsprogramma's, verzachten, aldus het bedrijf.



"Wereldwijde tekorten aan microprocessoren en de schaarste aan andere componenten zullen naar verwachting gevolgen hebben voor de ontwikkeling en commercialisering voor beide technologieplatforms van het bedrijf”, denkt Onward Medical.



Het bedrijf verwacht dat zijn ARCEX-platform klaar zal zijn voor commercialisering in de tweede helft van 2023.



"We hebben een sterke balans […] en we zullen zoeken naar mogelijkheden om onze kaspositie verder te versterken wanneer de kapitaalmarkten in de VS en elders in de wereld verbeteren", aldus CEO Dave Marver.